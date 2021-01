CLASSIFICA - La Lazio aggancia il Napoli: 5 squadre in tre punti

La Lazio torna in corsa per la Champions League grazie alla vittoria casalinga contro il Sassuolo. Gli uomini di Inzaghi approfittano della sconfitta del Napoli a Verona e agganciano gli azzurri al sesto posto in classfica. E' lotta serrata per i posti europei, ben 5 squadre in tre soli punti: Roma, Juve, Atalanta, Napoli e Lazio. Di seguito la classifica aggiornata.