Con 20 milioni non si costruisce più il futuro

Nel 2013 il Napoli salutava Mazzarri e Cavani, accoglieva Benitez e Higuain, si rinnova, rifonda la rosa e migliora l'organico. Tanti colpi di prospettiva e qualche intuizione ancora oggi vincente. Arriveranno Reina (in prestito), Albiol e, soprattutto, Mertens e Callejon, il talento del Psv e l'esubero di valore del Real Madrid. Entrambi, in totale, costeranno circa 20 milioni di euro (qualcuno in più...). Un vero e proprio affare. Altri tempi, altro calcio, altro mercato. Oggi gli stessi Mertens e Callejon costerebbero almeno il triplo. Forse anche di più. Vedi Lozano: è stato pagato, sempre dal Psv, oltre 40 milioni. Ha due anni in meno del Mertens del 2013 ma non ha dimostrato molto di più. Il prezzo è così alto perché rispetta i canoni attuali del mercato.

Prezzi gonfiati e valutazioni lievitate. Anche le difficoltà a tornare con decisione sul mercato hanno spinto (e stanno spingendo) il Napoli a blindare i suoi gioielli (prossimi ai 33 anni) piuttosto che a rinnovarsi. Non sarà facile, sette anni dopo, acquistare a prezzi vantaggiosi i nuovi Mertens e Callejon. Il talentuoso Fabian, un altro esempio, è stato pagato 30 milioni, quanto costarono i due attaccanti più Albiol (pagato circa 12 milioni). Come lasciarsi dopo tanti anni con la ragazza acqua e sapone e ritrovarsi a cercarne un'altra che sia semplice in un mondo di plastica e filtri social: sarà dura.