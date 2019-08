Di Lorenzo a Sky: "Tutti amareggiati, ma ci siamo battuti alla pari! Per me il difficile viene ora..."

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, dopo la sconfitta rimediata sul campo della Juventus è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Eravamo un po' tutti amareggiati, ma dobbiamo ripartire dalle cose positive e analizzare quelle negative. Usciamo da qui avendo fatto una grande partita".

Meglio col 4-4-2 che col 4-2-3-1? "Queste sono cose che decide il mister. Ci siamo battuti alla pari con la Juve, dobbiamo ripartire da queste cose positive".

Come ti appresti a vivere questo anno? "Ho fatto una crescita importante, ma quello che non deve mai mancare è il lavoro quotidiano. Non dovrò cambiare atteggiamento durante la settimana e durante le partite. Bisogna mantenere questo livello, che è la cosa più difficile".

Nel primo tempo hai pensato più a contenere CR7. "Il mister ci chiedeva di fare bene le coperture preventive. Rimanevo un po' più bloccato, ma sono scelte sue e io faccio quello che mi chiede. Penso che abbiamo fatto tutti una grande partita".