Giuffredi racconta l'acquisto di Di Lorenzo: "Proposi due giocatori a Giuntoli, lui voleva solo Veretout"

Nel corso della presentazione del suo libro "La strada di un sogno", Mario Giuffredi, agente tra gli altri di capitano Di Lorenzo, ha raccontato la trattativa che ha portato il terzino in azzurro: "Durante Empoli-Torino mi messaggiavo con Giuntoli al quale avevo proposto Di Lorenzo e Veretout. Lui voleva solo Veretout, poi durante il match gli dissi che Di Lorenzo sarebbe andato in un club inglese, sentivo che il Napoli voleva Trippier. In mezz'ora chiudemmo la trattativa, a fine partita andai negli spogliatoi per parlare col presidente Corsi per fargli accettare determinate condizioni.

Fummo veloci, il giorno dopo due scendemmo a Napoli. Mi chiamò De Laurentiis, mi chiedeva notizie su Giovanni, facemmo un'altra chiacchierata e poi ci siamo trovati catapultati in questa favola".