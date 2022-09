Juan Jesus a Sky: "I ragazzi nuovi sono spensierati, non sentono la pressione"

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro lo Spezia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro lo Spezia: "Sono sempre vittorie importanti. Sono sempre tre punti. L'anno scorso abbiamo perso quindi è importante è aver vinto. Abbiamo sprecato anche tanto".

Quali sono le differenze fra questo Napoli e quello della passata stagione? "Sono tutt'e due gruppi forti che hanno combattuto per fare il meglio. Questo è un gruppo giovane e chi è arrivato vuole dimostrare di meritare di rimanere a lungo come i nostri compagni. Devono crescere e fare sempre meglio per il Napoli".

La gara di martedì ha condizionato un po' il secondo tempo? "Noi pensiamo al campionato. Avevamo questa partita da affrontare. Ora pensiamo a recuperare. Il campionato è importantissima e ogni partita va affrontata".

C'è una cosa che ti piace questo Napoli? "I ragazzi nuovi sono spensierati. Non sentono quella pressione. Forse non capiscono la grandezza del Napoli e giocano più spensierati senza quella pressione".