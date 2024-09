Le probabili formazioni di Juve-Napoli: Conte con una sola novità, tanti dubbi per Motta

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla trasferta dello Stadium forte del 4-0 al Cagliari che ha segnato la striscia di tre vittorie consecutive, ma la squadra non potrà essere seguita dai propri tifosi in quanto la trasferta è stata vietata ai supporter campani. I partenopei domani affronteranno la Juventus di Thiago Motta, galvanizzata dal 3-1 rifilato al PSV in Champions. In stagione i bianconeri non hanno ancora perso, peraltro subendo solo un gol (proprio in Champions): in Serie A due successi per 3-0 in avvio contro Como e Verona, per poi fermarsi sullo 0-0 sia con la Roma che ad Empoli. La Vecchia Signora con il sostegno del proprio pubblico proverà a ritrovare i tre punti in campionato, dopo due pareggi di fila.

Statistiche - Il Napoli ha vinto sei degli ultimi nove incroci con la Juventus: dal 2019/20 i partenopei sono la squadra che ha battuto più volte i bianconeri. La Juventus ha vinto dieci delle ultime tredici partite in casa contro il Napoli (un pareggio e due sconfitte). Gli azzurri vengono da una striscia di tre vittorie consecutive: l'ultima volta che ne hanno messe in fila almeno quattro, sulla panchina sedeva Luciano Spalletti nell'anno dello scudetto. La formazione di Conte è quella ad aver tentato più tiri in questa Serie A (72), mentre quella di Thiago Motta ne ha concessi meno di chiunque altro (25). Romelu Lukaku ha segnato due gol nelle prime due partite di questa stagione in azzurro: in carriera non è mai riuscito a segnare in tutte e tre le partite d'esordio. Dusan Vlahovic solo contro la Roma ha una peggiore media gol rispetto al Napoli (tra le avversaria affrontate per almeno 300 minuti): il serbo ha segnato solo un gol in 516 minuti disputati contro gli azzurri.

Le ultime sul Napoli

Ad oggi negli azzurri non risulta alcun indisponibile, fatta eccezione per Mario Rui che è fuori dalla lista Serie A. Così Antonio Conte va verso la conferma degli undici visti dal primo contro il Cagliari: 3-4-2-1 con Meret tra i pali e davanti a lui Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. Sulle corsie laterali Mazzocchi è certo del posto, mentre dall'altro lato si ripropone il ballottaggio Spinazzola-Olivera, con il primo leggermente in vantaggio; in mezzo invece dovrebbero ancora giocare Anguissa e Lobotka. Nel terzetto offensivo Kvaratskhelia non si tocca e Politano va verso la conferma, anche se David Neres scalpita per la prima chance da titolare; i due trequartisti agiranno alle spalle di Romelu Lukaku.

Le ultime sulla Juventus

Mister Thiago Motta nel suo 4-2-3-1 dovrà rinunciare agli infortunati Milik e Conceiçao e rischia di perdere anche Gatti per il problema alla caviglia accusato in Champions League contro il PSV. Si prepara Danilo a prendere il suo posto formando la coppia di centrali brasiliana con Bremer, mentre ai lati ci saranno Cambiaso e uno tra Kalulu e Cabal (se gioca il colombiano, Cambiaso si sposta sulla fascia destra); in porta ovviamente Di Gregorio. In mediana sono in quattro per due maglie: Locatelli, Khephren Thuram, Douglas Luiz e McKennie, con i primi due leggermente in vantaggio. Sulla trequarti il terzetto Nico Gonzalez-Koopmeiners-Yildiz si disporrà alle spalle di Vlahovic, pronti dalla panchina Weah e Mbangula.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Danilo, Cambiaso; Locatelli, K.Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Ballottaggi: Danilo-Gatti 55-45%, Kalulu-Cabal-Savona 50-30-20%, Locatelli-Douglas Luiz 55-45%, Thuram-McKennie 60-40%, Gonzalez-Weah 70-30%.

Indisponibili: Conceiçao, Milik.

In dubbio: Gatti.

Squalificati: -

Diffidati: -

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 55-45%, Anguissa-McTominay 70-30%, Politano-Neres 60-40%.

Indisponibili: Mario Rui.

In dubbio: -

Squalificati: -

Diffidati: -

Arbitro: Doveri (Scatragli-Moro, IV Giua, VAR Marini, AVAR La Penna);

Stadio: Allianz Stadium (Torino), sabato 21 settembre ore 18.00;

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net