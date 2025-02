Le probabili formazioni di Roma-Napoli: la scelta di Conte su Buongiorno

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 23ª giornata di Serie A contro la Roma di Claudio Ranieri. Gli azzurri sono reduci da sette vittorie consecutive e dopo i pesante successi con Atalanta e Juventus vogliono ripetersi consolidare il primato in classifica. I giallorossi dalla loro non hanno iniziato al meglio la stagione, ma al terzo tecnico in panchina (dopo De Rossi e Juric) hanno trovato la quadra e ad oggi sono una squadra difficile da battere, soprattutto all'Olimpico.

Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare di Serie A contro la Roma, l'unico successo giallorosso è il 2-0 del 2023/24 (reti di Pellegrini e Lukaku). Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento: gli azzurri sono reduci da sette vittorie consecutive, i giallorossi in campionato non perdono da sei gare.

Matteo Politano ha nella Roma una delle sue vittime preferite: in carriera ha contribuito a sei gol contro i giallorossi (due reti e quattro assist), con nessun avversario ha fatto meglio. Artem Dovbyk è in un ottimo momento di forma: è reduce da tre gol consecutivi in Serie A e potrebbe arrivare a quattro contro il Napoli, l'ultimo giocatore a riuscirci con la maglia giallorossa fu Mkhitaryan nel 2021.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte conferma l'undici della gara con la Juventus, infatti Olivera sarà out ancora per un po' e Buongiorno recuperato andrà in panchina. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo non si toccano Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres guiderà l'attacco in questa gara e forse in tutto il prosieguo della stagione, non essendoci ancora un sostituto di Kvaratskhelia con i tempi che stringono.

Le ultime sulla Roma

Claudio Ranieri si affiderà al suo 3-5-2 per questa sfida. Tra i pali Svilar, linea difensiva composta da Hummels al centro con ai lati Mancini e N'Dicka. Sugli esterni di centrocampo Saelemaekers a destra (in pole su Rensch) e Angelino a sinistra, in mezzo uno tra Cristante e Paredes con Koné e Pisilli. Sorpresa in attacco dove insieme a Dovbyk ci sarà El Shaarawy e non Dybala.

Stadio Olimpico (Roma), domenica 2 febbraio ore 20:45

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Ballottaggi: Saelemaekers-Rensch 55-45%, Cristante-Paredes 55-45%, Pisilli-Pellegrini 60-40%, El Shaarawy-Dybala 60-40%

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 70-30%

Indisponibili: Buongiorno, Olivera

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net