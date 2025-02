Un mese e mezzo dopo riecco Buongiorno: sarà convocato per Roma-Napoli

vedi letture

Era il 16 dicembre scorso, ormai un mese e mezzo fa, quando il Napoli comunicava che "Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari". Si prevedeva uno stop di una quarantina di giorni e così è stato. Già, perché adesso il difensore azzurro è tornato abile e arruolabile in vista della trasferta di domani contro la Roma.

Ci siamo per il rientro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Antonio Conte convocherà Buongiorno per la partita dell'Olimpico, sei settimane dopo l'infortunio. Vedremo se l'ex Torino sarà già rischiato tra i titolari, anche se la sensazione è che dall'inizio possa partire ancora Juan Jesus, che l'ha rimpiazzato al meglio nelle ultime sei partite, in cui sono arrivate altrettante vittorie. Intanto, il gruppo azzurro ritrova uno dei suoi pilastri difensivi.