Lukaku al Fenerbahce? L'indizio politico: "Se vinco le elezioni, lo acquisto!”

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Dopo la rottura definitiva con il Napoli, il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere ancora in Super Lig. Stavolta non il Galatasaray, ma il Fenerbahce.

Il capitolo Lukaku al Napoli è definitivamente chiuso. Il centravanti belga, che nelle ultime settimane ha fatto discutere rifugiandosi in Belgio dopo l'infortunio e ignorando le indicazioni della società sul rientro a Castel Volturno, non fa parte del progetto azzurro. La rottura è totale. E ancora una volta, come già accaduto con Victor Osimhen prima e con Noa Lang poi — anche se quest'ultimo alla fine non sarà riscattato — la Super Lig turca potrebbe rivelarsi la destinazione più concreta per sistemare un'operazione complicata.

Lukaku al Fenerbahce, non al Galatasaray: la pista turca cambia sponda sul Bosforo

La destinazione turca per Lukaku ci sarebbe, ma non porterebbe la firma del Galatasaray. Stavolta la big di Istanbul interessata al centravanti belga sarebbe il Fenerbahce, l'eterno rivale cittadino. Un trasferimento che permetterebbe al Napoli di liberarsi del pesante ingaggio e di chiudere un capitolo difficile, ma che dipende da un passaggio preliminare fondamentale: le elezioni presidenziali del club turco.

Yildirim candidato presidente Fenerbahce: "Se vinco le elezioni compro Lukaku". La promessa ai tifosi

La chiave di tutto porta il nome di Aziz Yildirim. Il magnate turco, candidato nuovamente alla presidenza del Fenerbahce, ha utilizzato il nome di Lukaku come annuncio programmatico ai tifosi: portare il centravanti belga a Istanbul sarebbe il suo biglietto da visita in caso di vittoria alle urne. Come riporta Il Mattino, le sue parole sono state nette e senza mezzi termini. Un'operazione che al momento resta condizionata all'esito delle elezioni, ma che potrebbe aprire uno scenario concreto per sbloccare definitivamente la cessione di Lukaku da parte del Napoli.