Ufficiale Si ferma anche Spinazzola! Altro infortunio muscolare con la Roma: i tempi di recupero

Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Spinazzola. Possibile stop di circa 2-3 settimane.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli. Oltre all'infortunio di Benoit Badiashile, il club azzurro ha comunicato anche l'esito degli accertamenti effettuati da Leonardo Spinazzola. L'esterno aveva accusato un problema muscolare nei minuti conclusivi della sfida contro la Roma. Questo il bollettino medico ufficiale: "Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".

Spinazzola, quali possono essere i tempi di recupero

Anche in questo caso il Napoli non ha indicato una prognosi precisa. Per una lesione di basso grado al bicipite femorale, i tempi di recupero possono generalmente aggirarsi intorno alle due-tre settimane, anche se molto dipenderà dall'evoluzione dell'infortunio e dalla risposta del calciatore al percorso riabilitativo. Una stima dunque soltanto indicativa, in attesa di capire quando Spinazzola potrà iniziare il graduale rientro in gruppo. Massimiliano Allegri perde così un'altra pedina dopo Napoli-Roma, con l'infermeria azzurra che torna a riempirsi proprio in una fase particolarmente intensa della stagione.