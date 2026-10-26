Nuovo stadio, ADL incontra Aponte: idea Msc Arena ma possibili altri scenari
Il futuro dello stadio del Napoli potrebbe intrecciarsi con quello del colosso mondiale del trasporto marittimo Msc. Aurelio De Laurentiis continua a lavorare al progetto di un nuovo impianto a San Giovanni a Teduccio, ma all'orizzonte potrebbe profilarsi una collaborazione di grande rilievo con la famiglia Aponte. A raccontare i possibili sviluppi è l'edizione odierna de Il Mattino, che si sofferma sull'incontro in programma domani mattina a Ginevra, presso la sede della Msc Crociere, tra il presidente azzurro e la famiglia dell'armatore Gianluigi Aponte. "L’incontro fissato domani mattina a Ginevra, a Chemin Rue numero 12, la sede della Msc Crociere, con la famiglia dell’armatore Gianluigi Aponte, può aprire le porte anche a qualsiasi altro tipo di scenario"
Nuovo stadio Napoli: "Una Msc Arena o un Msc Stadium"
Secondo quanto riferisce il quotidiano, il progetto del nuovo stadio è diventato "la stella polare del suo prossimo biennio alla guida del Napoli". L'incontro in Svizzera potrebbe dunque rappresentare un passaggio importante per valutare eventuali sinergie tra il club azzurro e il gruppo Msc.
Il Mattino rivela che tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe quella di "realizzare, insieme al colosso mondiale del trasporto marittimo e della logistica globale, una Msc Arena o un Msc Stadium". Non si tratterebbe, dunque, di una semplice operazione commerciale legata al nome dell'impianto. Il quotidiano precisa infatti che sarebbe "un'operazione, in ogni caso, che andrebbe oltre al naming right, ovvero alla semplice sponsorizzazione dello stadio".
L'obiettivo di De Laurentiis sarebbe quello di individuare un partner disposto ad affiancare concretamente il Napoli nella costruzione di una nuova casa per gli azzurri.
Il progetto immaginato dal presidente prevede un impianto da circa 70mila posti, da realizzare nell'ex area della Kuwait Petroleum a San Giovanni a Teduccio, già interessata da importanti interventi di bonifica.
L'investimento ipotizzato sarebbe vicino ai 100 milioni di euro, una cifra che rende particolarmente significativa la possibilità di coinvolgere un partner industriale di primo piano.
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