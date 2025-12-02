Tuttonapoli Napoli-Cagliari, probabili formazioni: Conte fa turnover. Le ultime

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad ospitare il Cagliari di Fabio Pisacane, mercoledì 2 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono reduci da tre successi di fila, di cui l'ultimo in trasferta contro la Roma, che hanno dato tanta carica ed entusiasmo: superare anche il turno di Coppa Italia sarebbe un ulteriore segnale positivo nell'avvicinamento al big match contro la Juventus. Va però sottolineato come gli impegni siano tanti e gli interpreti a disposizione pochi, sono quindi chiamate in causa soprattutto le seconde linee.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte farà delle rotazioni per dare modo ad alcuni elementi di tirare il fiato, anche non sarà possibile per tutti vista l'emergenza numerica. Nel 3-4-3 ci sarà ancora Milinkovic-Savic in porta, in difesa si inserisce Juan Jesus presumibilmente al posto di Buongiorno, completano il terzetto Beukema e Rrahmani; è squalificato Marianucci che non sarà quindi del match. A centrocampo potrebbe riposare capitan Di Lorenzo, si candida Mazzocchi al suo posto, dall'altro lato dipende da Spinazzola: se sarà in condizione potrà partire titolare, ma è pre allertato Olivera; in mediana può subentare il solo Elmas e dovrebbe farlo in luogo di McTominay, con Lobotka confermato dal 1'. In attacco, opportunità per Lucca e Politano, ipotesi Lang a sinistra ma potrebbe alzarsi Elmas con McTominay in campo. Inseguono Ambrosino e Vergara.

Le ultime sul Cagliari

Fabio Pisacane non dovrebbe fare particolari stravolgimenti di formazione stando a quanto fitra da Cagliari, il tecnico rossoblu vorrà quindi giocarsi la partita con le sue carte migliori. Dunque, 3-5-2 con l'ex Caprile in porta, in difesa scelte obbligate con il trio Zappa-Deiola-Luperto; sulle corsie di centrocampo la rivelazione Palestra e dall'altro lato uno tra Obert e Idrissi, in mezzo spazio a Adopo, l'altro ex Folorunsho e Liteta (in pole su Prati). Davanti dovrebbe essere confermato il tandem Esposito-Borrelli, più indietro nei ballottaggi Felici e Luvumbo.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 3 dicembre ore 18:00

NAPOLI (3-4-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 55-45%, Lang-McTominay 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez, Marianucci (squalificato)

CAGLIARI (3-5-2) probabile formazione: Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane

Ballottaggi: Obert-Idrissi 60-40%, Liteta-Prati 55-45%, Esposito-Felici 60-40%

Indisponibili: Belotti, Zé Pedro, Mazzitelli, Mina, Rog

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net