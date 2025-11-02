Spinazzola e Gilmour recuperano per l'Eintracht? Cosa filtra da Castel Volturno

Oggi alle 09:40
di Pierpaolo Matrone

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte dopo lo 0-0 del Napoli contro il Como. Oltre al pareggio, il tecnico deve fare i conti con due nuovi problemi fisici: Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono usciti anzitempo per noie muscolari. Il centrocampista scozzese ha accusato un affaticamento sul finale di primo tempo, mentre l’esterno umbro ha avvertito un dolore al pube, come spiegato dallo stesso Conte nel post-partita.

Secondo il Corriere dello Sport, entrambi restano in forte dubbio per la sfida di martedì in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, gara decisiva per la qualificazione ai play-off. Oggi i due verranno rivalutati dallo staff medico, ma un’eventuale assenza complicherebbe ulteriormente i piani del tecnico, già costretto a fare i conti con una rosa ridotta dagli infortuni.