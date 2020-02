Napoli-Lecce, preview e probabili formazioni: c'è Politano! Rientrano due big, cambia la difesa

Missione continuità. Il Napoli ha l'occasione di portare a quattro le vittorie di fila, ospitando il Lecce in un San Paolo che presenterà quasi 50mila spettatori a dimostrazione di un entusiasmo ed una fiducia ritrovata intorno alla squadra. Gli azzurri devono confermare l'inversione del trend anche a Fuorigrotta, dove quest'anno hanno avuto i più evidenti problemi di equilibrio, per sfruttare un altro turno in cui molte delle squadre che precedono sono attese da match molto complessi. Non a caso il Napoli battendo il Lecce troverebbe la seconda vittoria interna di fila in campionato che manca dall'inizio della stagione (superando Brescia e Verona)

La squadra di Gattuso però non dovrà sottovalutare il Lecce di Liverani, recentemente premiato con la panchina d'argento, reduce dalla goleada al Torino e più in generale da un calcio propositivo, giocando bene anche dal basso col portiere. Una filosofia di gioco che, nonostante i limiti tecnici, permette alla squadra di avere al momento tre punti di margine sulla terzultima grazie ad ottime partite anche con le big. La squadra di Liverani infatti è tra le poche ad aver fermato sul pareggio sia la Juventus che l'Inter.

PRECEDENTI - Sorridono naturalmente al Napoli: gli azzurri hanno vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Lecce in Serie A e le ultime tre consecutivamente. Delle 10 trasferte giocate sul campo del Napoli, il Lecce ne ha vinta soltanto una e risale al marzo del ’98, segnando quattro reti in quel match ad un Napoli disastrato: quella gara è anche il record di gol esterni della storia dei pugliesi. Il Napoli, inoltre, è imbattuto da 25 gare casalinghe contro le neo-promosse (solo vittorie nelle ultime 15 gare).

LE ULTIME SUL NAPOLI - Tanti dubbi per Gattuso che deve valutare la condizioni dei recuperati e l'infrasettimanale delicatissimo con l'Inter. In difesa potrebbe rientrare Koulibaly, anche se Maksimovic è più avanti, con Di Lorenzo a destra e Hysaj che potrebbe far rifiatare Mario Rui. A centrocampo può rientrare Allan, nel terzetto con Demme e Zielinski. In attacco Politano sembra favorito su un Callejon non brillante, così come Milik, leggermente avanti sul rientrante Mertens.

LE ULTIME SUL LECCE - Oltre a Gabriel, Farias e Tachtsidis, Liverani dovrebbe rinunciare anche a Babacar, Meccariello, Shakhov e Saponara che oggi non s'è allenato. Davanti al portiere Vigorito solita coppia Rossettini-Lucioni con Rispoli a destra e Donati a sinistra. A centrocampo, con i nuovi acquisti Deiola e Barak è favorito Petriccione sull'acciaccato Majer. In attacco Mancosu per supportare la coppia Falco-Lapadula.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Koulibaly-Maksimovic 55%-45%, Hysaj-Mario Rui 60%-40%, Allan-Fabian/Lobotka 60%-40%, Politano-Callejon 51%-49%, Milik-Mertens 55%-45%

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

Ballottaggi: Petriccione-Majer 55%-45%, Mancosu-Saponara 60%-40%

ARBITRO: Giua di Olbia (Galetto-Rocca, IV: Fourneau, VAR: Abisso, AVAR: Del Giovane)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net