Allegri-Napoli, ci siamo! Romano annuncia: "Accordo fatto, here we go!"
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Arriva anche l'Here We Go di Fabrizio Romano, con De Laurentiis che ha dunque sciolto le riserve sul nuovo tecnico.
Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! Arriva anche l'Here We Go di Fabrizio Romano, con De Laurentiis che ha dunque sciolto le riserve sul nuovo tecnico.
"L’ex tecnico del Milan ha accettato tutte le condizioni offerte dal Napoli e firmerà a breve. Affare fatto" scrive Romano sui proprio profili social. Bisognerà dunque solo capire quando ci sarà l'ufficialità.
🚨 BREAKING: Massimiliano Allegri as new Napoli head coach, here we go! 🔵💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026
Former AC Milan manager accepts all the conditions offered by Napoli and he will sign in shortly.
Deal done. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/fhwxsEftT0
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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