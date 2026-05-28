Allegri-Napoli, ci siamo! Romano annuncia: "Accordo fatto, here we go!"

Allegri-Napoli, ci siamo! Romano annuncia: "Accordo fatto, here we go!"TuttoNapoli.net
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Ieri alle 18:13Zoom
di Arturo Minervini
Arriva anche l'Here We Go di Fabrizio Romano, con De Laurentiis che ha dunque sciolto le riserve sul nuovo tecnico.

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! Arriva anche l'Here We Go di Fabrizio Romano, con De Laurentiis che ha dunque sciolto le riserve sul nuovo tecnico.

"L’ex tecnico del Milan ha accettato tutte le condizioni offerte dal Napoli e firmerà a breve. Affare fatto" scrive Romano sui proprio profili social. Bisognerà dunque solo capire quando ci sarà l'ufficialità.