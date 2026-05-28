Arriva Allegri! Sky: siamo alla stesura contratti, sarà lui il nuovo allenatore! I dettagli

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Adesso si è messa in moto tutta la macchina burocratica: avvocati e dirigenti del Napoli sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli.

Il Napoli ha scelto il suo nuovo allenatore. Dopo giorni di contatti e riflessioni, Massimiliano Allegri è ormai a un passo dalla panchina azzurra. La trattativa ha subito l'accelerata decisiva nelle ultime ore, con Aurelio De Laurentiis e il tecnico toscano che avrebbero trovato un’intesa totale su un contratto biennale. A riferirlo è Sky Sport. La corsa con Vincenzo Italiano, a questo punto, sarebbe stata definitivamente vinta da Allegri, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte dopo due stagioni.

Allegri-Napoli: siamo alla stesura dei contratti

Adesso si è messa in moto tutta la macchina burocratica: avvocati e dirigenti del Napoli sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco gli accordi raggiunti verbalmente. Prima dell’annuncio ufficiale resta però un ultimo passaggio formale da completare: Allegri dovrà risolvere il contratto ancora in essere con il Milan. Una volta definita anche la separazione dai rossoneri, arriveranno firme e ufficialità. Il Napoli, salvo colpi di scena, ha già trovato il nuovo condottiero per il dopo-Conte.