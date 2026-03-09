Come sta Vergara? Resta in dubbio per il Lecce: le ultime

Antonio Vergara è in dubbio per la sfida tra Napoli e Lecce in programma sabato allo stadio Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante azzurro avrebbe accusato una possibile fascite plantare. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ai consueti controlli medici per valutare con precisione l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero.

Al momento, dunque, la sua presenza contro il Lecce resta fortemente in bilico, con lo staff medico del Napoli che monitora la situazione in attesa degli esami delle prossime ore. In ogni caso è già pronto Giovane, che scalpita per un posto da titolare.