Parte il borsino del mercato - Dopo tre operazioni, ora rinnovi e cessioni detteranno la strada

Dopo un inizio sprint, il mercato del Napoli vive una fase di stallo in attesa di novità sul fronte rinnovi ed anche di alcune cessioni

Su Tuttonapoli parte oggi 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi giorno per giorno nella sessione estiva

Dopo un inizio sprint, il mercato del Napoli vive una fase di stallo in attesa di novità sul fronte rinnovi ed anche di alcune cessioni. Il club partenopeo s'è mosso per l'opzione per un ulteriore anno di Juan Jesus, il riscatto di Anguissa, l'acquisto di Olivera dal Getafe per sostituire Ghoulam e quello di Kvaratskhelia (soltanto da annunciare) numericamente per Insigne (anche se si tratta di un under in lista ed anche altri possono ricoprire quel ruolo. Il nome più caldo resta quello di Deulofeu, con cui c'è già l'accordo, ma persiste la distanza con l'Udinese che difficilmente abbasserà le proprie pretese considerando che ha anche altre offerte importanti. Il Napoli potrebbe portare l'assalto decisivo una volta uscito uno tra Ounas (più probabile) o Politano, liberando posto e risorse importanti. Per il ruolo di quarto centrale il nome più accreditato è sempre quello di Ostigard del Brighton, ma il Napoli non vuole andare oltre con le cifre e non si escludono ulteriori occasioni.

Da chiarire prima della partenza per Dimaro la situazione portieri. Ospina è sempre più lontano e la scelta del Napoli è orientata nell'affidare la titolarità a Meret, in modo da strappare così anche il rinnovo del contratto considerando la difficoltà a cederlo per la scadenza 2023 e l'ultima stagione in cui di certo non si è valorizzato. Per il ruolo di dodicesimo c'è sempre la pista Sirigu, che attende, ma prima del rinnovo o della scelta del dodicesimo si attende la risposta definitiva di Ospina. Parallelamente le altre spine sono rappresentate dalla scadenza tra un anno di Koulibaly, che è corteggiato dal Barça (ma solo più avanti capirà se potrà permetterselo), e Fabian Ruiz che però sembra convinto di andare a scadenza per attirare l'attenzione di quelle big spagnole che finora non l'hanno messo in cima ai loro obiettivi. In uscita, invece, in caso di offerte degne di nota ci sono elementi non proprio imprescindibili come Demme e Politano che ha chiesto la cessione mentre i rientri dai prestiti sono minori quest'estate per Giuntoli.

IN ENTRATA

Juan Jesus 100% (rinnovo)

Anguissa 100% (riscatto, Fulham)

Olivera 100% (a titolo definitivo, Getafe)

Kvaratskhelia 99% (a titolo definitivo, Dinamo Batumi)

Deulofeu 80%

Ostigard 50% (a titolo definitivo, Brighton)

Sirigu 30%

Koulibaly 15% (rinnovo)

Mertens 15% (rinnovo)

Ospina 10% (rinnovo)

Bernardeschi 5%

Barak 5%

Traoré 5%

Casale 5%

Nandez 5%

Gollini 5%



IN USCITA

Insigne 100% (svincolato)

Ghoulam 100% (svincolato)

Malcuit 100% (svincolato)

Tuanzebe 100% (fine prestito)

Mezzoni 99% (in prestito, Ancona)

Candellone 95% (in prestito)

Sgarbi 95% (in prestito)

Folorunsho 95% (in prestito)

Zedadka 95% (in prestito)

Palmiero 95% (in prestito)

Machach 95% (in prestito)

Labriola 95% (in prestito)

Zerbin 90% (in prestito)

Contini 80% (in prestito)

Luperto 80% (riscatto, Empoli)

Ospina 80% (svincolato)

Mertens 80% (svincolato)

Ounas 80%

Politano 70%

Demme 60%

Fabian 40%

Koulibaly 30%

Osimhen 15%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella*, Contini*

DIFESA: Koulibaly, Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli*, Juan Jesus, Olivera

CENTROCAMPO: Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa, Gaetano*

ATTACCO: Mertens, Lozano, Politano, Petagna, Osimhen, Ounas, Zerbin*, Kvaratskhelia

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2027 - Olivera

2026 - Di Lorenzo, Zanoli, Gaetano, Anguissa

2025 - Osimhen, Elmas, Mario Rui, Contini, Zerbin

2024 - Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna, Zielinski, Folorunsho

2023 - Fabian, Meret, Koulibaly, Palmiero, Ounas, Juan Jesus

