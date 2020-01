RILEGGI LIVE - Napoli-Fiorentina 0-2 (26' Chiesa, 74' Vlahovic): al San Paolo è notte fonda

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

22.39 - FINISCE QUI! Sconfitta pesante in casa per il Napoli di Gattuso, superato dalla Fiorentina per 2-0! Fischi assordanti al fischio finale per i giocatori di Gattuso.

90' - L'arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

89' - Altro errore in fase di impostazione del Napoli, rumoreggia il San Paolo.

88' - Ultimo cambio nella Fiorentina. Esce Dalbert, ammonito, e al suo posto c'è Ceccherini.

86' - Di Lorenzo va in area, cross teso alla ricerca di Llorente che non ci arriva.

85' - Dalbert scarica il cross, blocca Ospina.

84' - Insigne calcia malissimo la punizione, palla sul secondo palo dove nessuno può arrivarci.

83' - Scappa Lozano, Dalbert lo stende e si becca il giallo.

81' - Castrovilli ci prova da fuori, conclusione alta sopra la traversa.

80' - Iachini viene ammonito per proteste.

79' - Demme mette giù Vlahovic partito in contropiede. Punizione Fiorentina.

78' - Cambio Fiorentina: fuori Chiesa, dentro Sottil.

77' - LLORENTE! Di Lorenzo crossa da destra, incorna Llorente che non trova la porta.

76' - Lozano pesca Llorente in area, lo spagnolo stoppa e finisce giù. Si prosegue, libera la difesa della Fiorentina,

75' - Cambio Napoli: fuori Callejon tra i fischi, dentro Llorente.

74' - RADDOPPIO FIORENTINA. Vlahovic riceve sulla destra, si accentra portandosi il pallone sul sinistro. Lascia partire il tiro sul palo lontano e batte Ospina! 0-2!

73' - Insigne da sinistra cerca Milik col cross teso, la difesa viola chiude,

72' - Hysaj va al cross dalla sinistra, Dragowski sovrasta tutti e blocca la sfera.

71' - Lozano parte sulla destra, riceve sulla linea di fondo e tenta il cross che viene ribattuto.

70' - Il Napoli resta in proiezione offensiva.

69' - Callejon calcia la punizione e scodella dentro, libera la difesa della Fiorentina.

68' - Il Napoli conquista calcio di punizione in proiezione offensiva.

66' - Cambio anche in casa Fiorentina: fuori Cutrone, dentro Vlahovic.

65' - Fallo tattico di Demme che si becca il giallo.

63' - Cambio in casa Napoli: fuori Zielinski, dentro Lozano.

62' - Hysaj prova a sfondare da destra, arriva sul fondo ma c'è Chiesa che spintona l'albanese che perde contatto con la sfera. Rimessa dal fondo Fiorentina.

61' - Giallo per Hysaj, costretto a strattonare Lirola autore di una grande progressione.

61' - Callejon scodella dentro dalla bandierina, libera la difesa della Fiorentina.

60' - Il Napoli guadagna calcio d'angolo.

58' - Insigne dalle retrovie pesca Callejon oltre i difensori, lo spagnolo calcia ma il guardalinee ferma il gioco. Offside.

57' - Il Napoli si spinge in avanti, Demme ci prova da posizione defilata. Fuori.

56' - Cambio per il Napoli: esce Allan, dentro Demme.

55' - SUPER OSPINA! Gran palla di Castrovilli che alza il pallone e scavalca tutti i difensori, Chiesa a tu per tu con Ospina piazza il tiro! Bravissimo Ospina che indovina la traiettoria e para il tiro!

54' - Pulgar scodella dentro dalla bandierina, attento Manolas che allontana di testa.

53' - La Fiorentina conquista calcio d'angolo.

51' - Castrovilli insiste a sinistra colpo di tacco per Dalbert che crossa dentro, libera Hysaj di testa.

50' - PALO DI INSIGNE! Il capitano incrocia il destro, conclusione invitante ma sfera che tocca il palo e termina sul fondo.

49' - Taglio interno di Allan che viene servito, il brasiliano non ha marcature strette ma perde il tempo del tiro. Cede a Fabiàn che poi ci prova, tiro ribattuto.

48' - Azione personale di Hysaj che si accentra da sinistra, prova a servire Allan in area ma il brasiliano non aggancia e termina giù. Palla a Dragowski.

47' - Il Napoli prova a costruire sulla corsia mancina, imbeccata di Allan che si spegne in rimessa laterale.

46' - COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

21.35 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Fiorentina in vantaggio al San Paolo contro il Napoli di Gattuso che esce tra i fischi dei tifosi presenti a Fuorigrotta.

45'+2' - Fiorentina compatta nelle retrovie, il Napoli resta avanti.

45' - L'arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

43' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce a Dalbert che ci prova da fuori, palla sul fondo.

42' - BENASSI! Azione corale dei viola: cross dalla destra con Luperto che colpisce male, serve inavvertitamente Benassi che colpisce! Ci arriva Ospina, calcio d'angolo!

41' - La Fiorentina gestisce il vantaggio, possesso palla prolungato della squadra viola.

40' - Break della Fiorentina con Lirola che sale sulla destra, mette il cross che viene spento da Di Lorenzo.

38' - ZIELINSKI! Hysaj trova la giocata di esterno per Zielinski, il polacco dal limite prova il tiro a giro. Blocca Dragowski.

37' - Di Lorenzo scambia con Allan sulla destra, l'ex Empoli si libera per il cross che viene neutralizzato.

36' - Il Napoli mantiene il baricentro alto in questa fase della partita.

35' - CALLEJON! CHE OCCASIONE! Palla verticale spettacolare di Fabiàn dalla trequarti, difesa viola immobile e Callejon che sbuca alle spalle di tutti ed incorna a due passi dalla porta! Palla fuori di un niente!

33' - Cambio l'assetto difensivo del Napoli in corsa: Di Lorenzo torna sulla destra, Luperto al fianco di Manolas e Hysaj viene dirottato sulla corsia mancina.

32' - Gol annullato a Cutrone: la bandierina che si alza sul seguente tiro di Cutrone andato a segno, ma partito in posizione irregolare.

31' - OSPINA DECISIVO! Dal corner parte il cross, la palla finisce a Chiesa sul secondo palo! Incornata ma sulla linea c'è Ospina che schiaffeggia il pallone!

30' - La Fiorentina conquista calcio d'angolo.

29' - ZIELINSKI! Gran conclusione in corsa da fuori, il polacco sfiora soltanto il palo!

28' - INSIGNE! Sugli sviluppi del corner la palla finisce fuori, Insigne salta un avversario col palleggio e calcia al volo con sinistro! Bel gesto tecnico ma il tiro è centrale, blocca Dragowski,

27' - Il Napoli conquista un altro calcio d'angolo.

26' - GOL DELLA FIORENTINA. Castrovilli sfonda sulla sinistra, cambia gioco su Benassi che si inserisce in area, sponda dentro per Chiesa che stoppa e di punta calcia battendo Ospina.

24' - Gran palla di Insigne che scavalca la difesa per il taglio di Callejon, non si arrende Caceres che si allunga e la tocca mandando fuori giri lo spagnolo. Palla raccolta da Dragowski.

23' - La Fiorentina spinge da destra, Lirola mette il cross teso ma è bravo Di Lorenzo a mettere il piede ed anticipare tutti.

22' - Callejon scodella dentro dalla bandierina, allontana Milenkovic di testa.

21' - Il Napoli conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

20' - Per l'arbitro è tutto regolare dopo la visione sul monitor, si prosegue.

19' - L'arbitro va al Var per controllare l'episodio.

18' - L'arbitro non fa riprendere. Silent check per un presunto tocco di mano di Allan sul colpo di testa di Luperto.

17' - Dalla bandierina parte lo spiovente, la mette via Luperto di testa.

16' - La Fiorentina conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

15' - Ritmi calati in questa fase del match.

14' - Possesso palla prolungato del Napoli, Fiorentina schiacciata a ridosso della propria area di rigore.

12' - MILIK! CHE OCCASIONE! Pennellata di Callejon che trova Milik sul secondo palo, il polacco ci prova in spaccata! Dragowski contro tempo si distende in volo e ci arriva!

11' - Ennesimo lancio per servire sulla corsa Callejon, lo imbecca Hysaj ma è bravo Dragowski che esce ed anticipa lo spagnolo.

9' - Sguscia via Lirola sulla destra, semina Insigne e mette dentro il pallone teso. Arriva da dietro Castrovilli che colpisce male, palla sul fondo.

8' - Callejon sempre pronto a tagliare l'area, stavolta il lancio parte dai piedi di Di Lorenzo. Fuori misura, palla che torna di proprietà della Fiorentina.

7' - Gamba tesa di Benassi che colpisce Zielinski con la suola. Punizione Napoli.

6' - Palla sulla destra con Allan che riceve, cerca il cross verso Milik ma trova la presa sicura di Dragowski.

5' - Ancora Hysaj prova ad imbeccare Callejon tra le linee, stavolta è Caceres che legge la manovra e chiude.

4' - Hysaj da destra cerca il lancio profondo verso Callejon, buona idea ma passaggio troppo lungo. Palla tra le braccia di Dragowski.

3' - MILENKOVIC! Dalla bandierina parte il cross, Milenkovic incorna sotto porta ma trova la presa di Ospina.

2' - La Fiorentina conquista subito calcio d'angolo.

1' - COMINCIA LA PARTITA AL SAN PAOLO!

20.42 - Squadre in campo

20.35 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla partita con la Fiorentina si è espresso sui nuovi acquisti Diego Demme e Stanislav Lobotka ai microfoni di Dazn: "Sono due ragazzi che si sono inseriti in maniera molto tranquilla. Col 4-3-3 ne avevamo stretta necessità, abbiamo provveduto. C'è da aspettarli, perché vengono da un campionato diverso, ma sono sicuro che daranno un grande contributo".

20.30 - Squadre rientrate negli spogliatoi

20.00 - Anche stasera titolare contro la Fiorentina, Arek Milik ha raggiunto un traguardo importante: l'attaccante azzurro, infatti, con quella di stasera raggiunge le 100 presenze con la maglia del Napoli. Cosi il club ha premiato proprio il polacco con una maglia celebrativa, come mostra lo scatto pubblicato sui canali social della Ssc Napoli.

19.37 - E' stata diramata anche la formazione scelta da Iachini per la sfida di stasera del San Paolo:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone

19.28 - E' stata diramata pochi istanti fa la formazione del Napoli di Gattuso, impegnato stasera contro la Fiorentina di Iachini. Il tecnico degli azzurri si affida nuovamente ad Ospina dal primo minuto, lasciando in panchina Meret. Manolas e Di Lorenzo coppia centrale, con Hysaj e Luperto che agiranno sugli esterni. Confermato il centrocampo con Fabiàn vertice basso ed Allan-Zielinski suoi lati. Nessuna sorpresa nemmeno in attacco, Milik al centro con Insigne e Callejon a completare il tridente.



NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto, Allan, Fabian, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

Attenzione ai calci d'angolo della Fiorentina. Nessuna squadra ha realizzato più reti sugli sviluppi d'angolo in questa Serie A (sei), l'ultimo di Pezzella proprio nella vittoria con la Spal. La gara con la Fiorentina, per quanto ricorda la vittoria della prima giornata di campionato, evidenzia anche la stagione disastrosa di Insigne e Callejon: entrambi in campionato sono fermi all'unico gol su azione segnato proprio al Franchi di Firenze.

Nonostante alcuni segnali confortanti delle ultime gare, il Napoli in caso di ko aggiornerebbe un record negativo: sarebbe la terza sconfitta di fila in campionato che manca addirittura da aprile 2012, sotto la gestione Mazzarri. In linea generale il Napoli non raccoglieva così pochi punti (24) nelle prime 19 gare dal 2007/08, la stagione da neo-promossa sotto la guida di Reja. Va peggio alla Fiorentina che, nonostante l'ultima vittoria, non raccoglieva così pochi punti dal 2001/02, campionato che terminò al penultimo posto.

La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN, attraverso diverse modalità di fruizione: l'app di DAZN oppure il canale 209 di Sky (per chi ha attivato l'opzione in combinata) oppure in streaming attraverso il sito e l'app di DAZN

I gruppi organizzati continueranno a disertare lo stadio per contestare il regolamento d'uso dell'impianto. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino sono infatti andati a vuoto i tentativi di ottenere un'area di tolleranza all'interno delle curve. Non ci saranno modifiche dal momento che il Gos (Gruppo Operativo Speciale) della polizia non ha neanche affrontato la questione data l'impossibilità - si legge - di poter modificare regolamenti definiti da leggi. Il decreto ministeriale del 6 giugno 2005, cosiddetto ticketing, definisce in modo chiaro le modalità di emissione e vendita dei tagliandi: "I titoli d'accesso sono numerati, nominali e indicano il posto (art. 2 comma 3). L'art. 6 del Decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi, emesso dopo la morte dell'ispettore Raciti (avvenuta a febbraio 2007), inoltre, ha sancito che tutti i posti a sedere devono essere numerati. In ragione di questi due elementi normativi allo stato e non ci sono margini per venire incontro alle richieste dei tifosi".

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina! Dopo la vittoria sul Perugia ed i segnali confortanti con Inter e soprattutto Lazio, il Napoli è chiamato a fare punti se vuole davvero dare svoltare e iniziare un girone di ritorno sui suoi livelli. Gli azzurri affronteranno la Fiorentina per provare anche a riconquistare il San Paolo visto che - escludendo l'impegno di Coppa con una compagine di B - in casa il trend è disastroso (l'ultima vittoria col Genk è del 10 dicembre, in campionato addirittura risale al 2-0 al Verona del 19 ottobre). Di fronte ci sarà una Fiorentina rinata con l'arrivo di Iachini che ha dato la scossa, sfiorando il successo col Bologna e poi arrivato in casa con la Spal - seppur dopo una gara soffertissima - e soprattutto in Coppa Italia eliminando l'Atalanta.