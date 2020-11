RILEGGI LIVE - Rijeka-Napoli 1-2 (13' Muric, 43' Demme, 62' aut. Braut): azzurri corsari in Croazia!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live



20.46 - FINISCE QUI LA PARTITA! Il Napoli si impone 2-1 a Fiume contro i padroni di casa del Rijeka! Azzurri che hanno sofferto tanto nel primo tempo, con il pareggio arrivato a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa gli azzurri sono riusciti a prendere le misure degli avversari, trovando il fortunoso vantaggio con l'autorete di Braut, senza riuscire però a chiudere la partita nonostante le diverse occasioni create nell'ultima parte del match.

90'+2' - Il gestisce il pallone, Rijeka che sembra non averne più.

90'+1' - L'arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

90' - LOZANO! CHE OCCASIONE! Ancora Ghoulam da sinistra trova lo spazio per il cross teso, si avventa sul pallone Lozano che a due passi dalla porta viene anticipato dal difensore avversario!

89' - Demme conquista calcio di punizione a centrocampo ed al tempo stesso secondi preziosi.

88' - Ancora Ghoulam dalla bandierina ed ancora il Napoli non sfrutta, azzurri che gestiscono il pallone.

87' - ZIELINSKI! Cross intelligente di Ghoulam dalla sinistra, Zielinski calcia in spaccata! Ci arriva il porteite, ancora calcio d'angolo!

86' - Il Napoli non sfrutta il corner ma resta in possesso del pallone.

85' - GHOULAM! Dalla bandierina l'algerino va direttamente in porta! Ci arriva il portiere avversario, ancora corner!

84' - Il Napoli conquista calcio d'angolo.

83' - Imbucata centrale per Kulenovic, ma Koulibaly legge bene e intercetta.

82' - Ancora uno scontro, stavolta tra Maksimovic e Kulenovic. Solo una botta per entrambi.

80' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Zielinski e Ghoulam, fuori Petagna e Mario Rui.

78' - Ritmi che oscillano in questa fase, Napoli che sta gestendo senza particolari problemi.

77' - Demme serve Petagna in zona centrale, ma il numero 37 commette fallo su Velkoski.

75' - Demme lancia in verticale verso Insigne, ma chiude bene Escoval.

74' - Menalo prova il lancio lungo verso Raspopovic, palla direttamente tra le braccia di Meret.

73' - Napoli che continua a giochicchiare nella metà campo avversaria senza subire il pressing avversario.

71' - Ritmi che sono vistosamente calati in questa fasa del match.

70' - Baricentro basso adesso per il Rijeka, ora non accenna il pressing la squadra croata.

68' - Altro cambio per gli azzurri: fuori Politano, dentro Lozano.

67' - Napoli che sta prendendo in mano le rendini della situazione, palleggio fluido ora per gli azzurri.

66' - Buona verticalizzazione per Mertens, che va da Petagna in area. Il classe '95 non riesce a calciare e viene chiuso.

65' - Esce anche Braut, Stefulj.

64' - Arrivano dei cambio per il Rijeka: Raspopovic prende il posto di Yateke.

62' - Il Napoli costruisce sulla sinistra, Mertens imbecca Mario Rui che lascia partire il cross. Petagna e Politano mancano l'impatto con la sfera che sbatte su Braut, il difensore tocca inavvertitamente all'indietro sorprendendo il portiere! Napoli avanti, 1-2!

62' - VANTAGGIO NAPOLI! VANTAGGIO NAPOLI! VANTAGGIO NAPOLI! AUTOGOL DI BRAUT!

61' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Elmas e Lobotka, dentro Fabiàn ed Insigne.

60' - ELMAS! Dalla bandierina il cross di Mertens, la palla arria ad Elmas che colpisce in torsione! Fuori!

59' - Un altro corner conquistato dal Napoli.

58' - Il Napoli non sfrutta il corner ma resta in proiezione offensiva.

57' - TRAVERSA DI MERTENS! Il belga calcia la punizione, il portiere tocca la sfera che poi tocca la traversa! Calcio d'angolo!

56' - Mertens steso al limite dell'area, punizione interessante per il Napoli dalla sinistra.

54' - Mario Rui ha spazio sulla sinistra, cross teso in area per Petagna che non ci arriva di un niente.

53' - ELMAS! CHE OCCASIONE! Il macedone scambia al limite con Mertens, entra in area e calcia! Respinge il portiere!

52' - Giropalla ancora frenetico del Napoli: stesso copione del primo tempo.

50' - MENALO! PALO DEL RIJEKA! Koulibaly pasticcia con Lobotka e Yateke va in porta. Tocco centrale per Menalo, il cui tiro a giro s'infrange sul legno alla sinistra di Meret, immobile.

49' - Mertens da destra mette il cross dentro e becca Petagna, l'attaccante prova a girarsi ma viene chiuso.

48' - Lancio lungo di Koulibaly che prova ad imbeccare Politano, idea interessante ma il passaggio è troppo lungo.

47' - Azione insistita del Napoli, Petagna si ritrova il pallone tra i piedi nella mischia e prova a calciare, tiro ribattuto.

46' - COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

19.42 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Un Napoli in evidente difficoltà in questa prima parte di partita, che è riuscito ad ogni modo a trovare il pareggio proprio a ridosso dell'intervallo grazie al gol di Demme. Azzurri che avranno bisogno di uno scossone - e probabilmente qualche cambio - nell'intervallo, per cercare di invertire la rotta nel secondo tempo.

45'+2' - Intervento duro di Koulibaly a centrocampo, giallo per il difensore del Napoli.

45'+1' - L'arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

45' - Braut entra duro su Di Lorenzo: giallo per lui.

44' - POLITANO! L'attaccante azzurro si accentra da destra, scarica il tiro di un soffio a lato! Napoli che ora sembra prendere coraggio!

43' - Cross al centro, Elmas svirgola la conclusione ma serve Mertens. Cross basso del belga e zampata vincente di Demme per l'1-1!

43' - GOOOL! GOOOOL! GOOOOL! GOOOOL! GOOOOOL! DEMME! DEMME! DEMME! PAREGGIO NAPOLI!

41' - Il Napoli insiste, pressing costante degli azzurri.

40' - Rijeka che in questa fase finale si rintana per intero dietro la linea del pallone.

39' - Mario Rui ha spazio sulla sinistra, mette dentro il cross ma è troppo lungo. Palla direttamente sul fondo.

38' - Cross dalla bandierina, la palla attraversa l'area ed arriva a Mertens che conclude malissimo. Palla fuori.

37' - Ecco un altro calcio d'angolo per il Napoli, spingono gli azzurri.

36' - Qualche problemino fisico per Escoval. L'arbitro ferma il gioco, ma nulla di grave.

35' - Politano scodella dentro dalla bandierina, cross teso che viene messo via dalla difesa del Rijeka.

34' - Altro calcio d'angolo conquistato dal Napoli.

33' - Intervento vincente di Di Lorenzo in copertura, il terzino riparte in velocità ma viene steso con un fallo. Punizione Napoli.

32' - Parte Mertens dalla bandierina, palla su Petagna che commette fallo in attacco. Punizione Rijeka.

31' - Calcio d'angolo conquistato dal Napoli.

30' - Politano partito in velocità viene steso da Smolcic, l'arbitro estrae il giallo per il giocatore del Rijeka.

29' - Guizzo di Politano sulla destra, lascia partire il traversone teso verso Elmas che si inserisce ma non arriva sul pallone per un soffio.

27' - Loncar prova la conclusione da fuori, palla che termina a lato.

26' - KULENOVIC! Azione incredibile di Kulenovic! Parte veloce sulla sinistra, salta prima Di Lorenzo e poi Koulibaly, nel rientrare verso l'area fa fuori ancora Koulibaly rientrante con un tunnel, va alla conclusione e trova la risposta di Meret!

25' - Non ce la fa Muric che è costretto ad uscire, entrs Yateke.

24' - Fallo in attacco sugli sviluppi del corner, calcio di punizione per il Napoli.

23' - Muric calcia la punizione dalla sinistra e scodella dentro, bravo Di Lorenzo che anticipa tutti e mette in calcio d'angolo.

22' - Politano trattiene e mette giù Menalo partito in velocità, scatta il giallo.

21' - Koulibaly sbaglia un'apertura semplice per Mario Rui. Troppo frenetici gli azzurri adesso.

20' - Qualche problema fisico per Muric, costretto ad uscire temporaneamente per farsi curare dallo staff sanitario.

19' - MERET! Palla direttamente in porta dalla bandierina, attento il portiere del Napoli che allontana con i pugni.

18' - Calcio d'angolo conquistato dal Rijeka.

17' - Demme sventaglia malissimo a sinistra per Mertens: Napoli che dovrà mettere in ordine le idee.

16' - Azzurri adesso in costante proiezione offensiva alla ricerca del pareggio.

15' - Il Napoli prova a rispondere: azione avvolgente degli azzurri, Di Lorenzo prova il cross teso che viene messo fuori dalla difesa avversaria.

13' - GOL DEL RIJEKA! Azione veloce dei croati, palla sulla destra per Muric che da fuori piazza col mancino infilando la palla all'angolino basso alla destra di Meret! Avanti la squadra di casa.

12' - Filtrante in area per Mertens, che controlla e va da Petagna al centro, ma i due non s'intendono.

10' - Traversone al centro verso Petagna. Nel duello con Velkoski resta a terra il difensore del Rijeka e l'arbitro ferma il gioco.

9' - Azione veloce del Rijeka sulla destra, palla dentro per Kulenovic che viene anticipato dall'uscita di Meret.

8' - Mario Rui finta il cross e converge al centro, poi imbuca per Petagna. Scarico a cercare Lobotka, che però sbaglia la triangolazione.

7' - Koulibaly sbaglia nella gestione del pallone e regala a Menalo sulla trequarti. Percussione del numero 17, che arriva al limite dell'area. Di Lorenzo chiude in scivolata.

6' - Di Lorenzo va in profondità da Politano, a cui però non riesce un aggancio complicato.

5' - Il Rijeka non riesce a sfruttare il corner, Napoli che contiene gli avversari.

4' - MENALO! Il numero 17 riceve sui venti metri e calcia. Meret respinge in angolo.

2' - Il Napoli tiene palla per 110 secondi e negli ultimi dieci subisce la ripartenza del Rijeka. Palla per Kulenovic, il cui cross viene ribattuto però in fallo laterale.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

18.46 - Terminato il riscaldamento, le squadre rientrano. Tutto pronto!

18.25 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida d'Europa League contro il Rijeka è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita importante perché l'Europa League è una competizione importante per noi, rappresenta uno dei quattro obiettivi stagionali insieme a campionato, Coppa Italia e Supercoppa".

Lunedì potreste avere vari calciatori convocati dalle nazionali. Siete pronti a battagliare insieme a qualche altro club? "Sicuramente sarebbe opportuno in un momento così delicato lasciare i calciatori il più possibile tranquilli e isolati e anche noi crediamo che sarebbe meglio se li lasciassero a Napoli".

Gattuso sta facendo spesso turnover perché ha a disposizione una rosa completa? "Rino, tranne con l'AZ, ha dimostrato di saper ruotare tutti i ragazzi e ha cambiato già un paio di volte modulo. Pensiamo di essere una squadra completa, capace di dare soddisfazioni ai tifosi e al presidente che ha fatto degli sforzi. E dobbiamo continuare a cercare il meglio di noi stessi. Dire esperimenti è azzardato, ma Rino sta cercando di ruotare tutti".

Avere Insigne e Mertens non al 100% della condizione può aver influito fin qui? "Abbiamo avuto un mese in cui abbiamo fatto a meno di Zielinski, Elmas, Insigne. Calciatori bravi, che a volte fanno saltare gli equilibri. In avanti la differenza spesso si fa saltando gli uomini e loro creano superiorità. Noi abbiamo tante variabili, ma queste tre assenze hanno pesato. Abbiamo creato tantissimo e subito poco, alla lunga crediamo che così si venga fuori".

18.10 - Gli azzurri iniziano il riscaldamento.

17.45 - Napoli arrivato allo stadio.

17.30 - FORMAZIONI UFFICIALI - Confermate le anticipazioni della vigilia. Gattuso opera 7 cambi rispetto all'undici titolare col Sassuolo: torna Meret tra i pali, Maksimovic e Mario Rui in difesa; a centrocampo la coppia Demme Lobotka mentre torna titolare Elmas, nel terzetto con Politano e Mertens, dietro Petagna che è la settima novità di formazione. Schieramente difensivo con un 5-3-2, come da previsioni, per il Rijeka

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. All. Rozman

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

Ultime di formazione - Per la partita contro il Rijeka dovrebbero essere sette i cambi di Rino Gattuso rispetto all'ultimo match col Sassuolo. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui partirà dal primo minuto anche il rientrante Elmas, sulla trequarti a sinistra, con Mertens al centro e Politano dall'altro lato. Rotazioni a difesa a centrocampo: si rivedranno Maksimovic, Demme e Lobotka (insieme per la prima volta nel 4-2-3-1). Ecco la probabil formazione riportate dall'emittente satellitare.

Preview - Il Napoli non può sbagliare. Sul campo del Rijeka, la compagina di quarta fascia del girone, la squadra di Gattuso è chiamata alla vittoria per indirizzare il raggruppamento d'Europa League, sfruttando anche il primo incrocio nell'altra sfida tra Real Sociedad e AZ, quest'ultima a sorpresa ancora a punteggio pieno. Appuntamento che Gattuso non intende sottovalutare, non solo perché col Rijeka ci ha già giocato e perso, tra l'altro all'esordio in Europa da allenatore con il Milan. "Loro giocano 5-3-2, 3 anni fa qui ci ho perso ma la squadra era diversa, ora sanno difendere bene ed avremo poco spazio. Sappiamo cosa ci aspetta e che in Europa non ci sono partite facili. Anche con la Real Sociedad hanno avuto le loro occasioni, c'è bisogno del vero Napoli", le parole in conferenza stampa, citando la sfida in Croazia degli spagnoli, vinta effettivamente solo al 93' e le difficoltà tattiche che possono subentrare contro le difese schierate, come già accaduto con l'AZ ma anche col Sassuolo ("si sono difesi col baricentro sui 30 metri e non sui 60 come al solito").

Accorgimenti che un po' tutti adottano dopo aver ammirato Osimhen demolire a campo aperto l'Atalanta, ma il nigeriano sarà l'unico assente - per squalifica - della gara di quest'oggi. Gattuso dovrebbe operare sette cambi, come accaduto con la Real Sociedad, a partire da Petagna centravanti. Alle sue spalle il terzetto di trequartisti dovrebbe essere composto da Politano a destra, Mertens al centro (favorito su Zielinski che giocherà uno spezzone, come l'altro rientrante, Lorenzo Insigne) ed Elmas a sinistra, recuperato e protagonista ieri in conferenza stampa. A centrocampo la coppia Demme-Lobotka (con Fabian pronto a subentrare) mentre in difesa Maksimovic con Koulibaly, l'unico al momento a non essere nelle rotazioni, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra ed il settimo avvicendamento rappresentato da Meret tra i pali.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Rijeka-Napoli, gara valida per la terza giornata del raggruppamento di Europa League