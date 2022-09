Sipario sul mercato, nessun colpo di scena last-minute: nuovo ciclo e innesti ruolo su ruolo

Il Napoli chiude una sessione estiva contraddistinta dall’addio a tanti senatori e l’inizio di un nuovo ciclo con innesti ruolo su ruolo

TuttoNapoli.net

E' ufficialmente concluso alle ore 20 il calciomercato in Italia. Il Napoli chiude una sessione estiva contraddistinta dall’addio a tanti senatori e l’inizio di un nuovo ciclo con innesti ruolo su ruolo. In porta via Ospina da svincolato e conferma per Meret viste le difficoltà per arrivare a Keylor Navas. Nonostante un’intesa con l’estremo difensore, l’ex Real non ha trovato l’accordo sulla buonuscita con il PSG e resta dunque a Parigi. Il secondo di Meret sarà Sirigu, portiere d’esperienza che farà da chioccia all’ex Spal.

Reparto difensivo che ha visto l’addio di Kalidou Koulibaly direzione Chelsea. Il Napoli l’ha rimpiazzato con il sudcoreano Kim Minjae proveniente dal Fenerbahce: operazione da 20 milioni di euro, contratto di 3 anni e clausola rescissoria valida solo per l'estero da 45 milioni di euro. Terminato il prestito di Axel Tuanzebe dal Man United, il Napoli l’ha rimpiazzato con Leo Ostigard dal Brighton. L’altro innesto in difesa riguarda il terzino sinistro. Dopo una lunga storia, e ultime stagioni vissute ai box per infortunio, il Napoli ha salutato Faouzi Ghoulam e al suo posto, dopo un lungo corteggiamento, ha ingaggiato Mathias Olivera dal Getafe.

Il reparto meno rivoluzionato dopo questa sessione di mercato è il centrocampo. Solo un addio, quello di Fabiàn Ruiz al PSG, e l’ingresso di Tanguy Ndombele in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham. Mediana che ha visto la conferma di tutti gli altri calciatori e il rientro alla base di Gianluca Gaetano, in prestito lo scorso anno alla Cremonese.

Per quel che concerne l’attacco, due addii pesanti (Insigne e Mertens a fine contratto) oltre a quello di Petagna ceduto al Monza. L’ex capitano del Napoli è stato rimpiazzato da Kvicha Kvaratskhelia, georgiano classe 2001 prelevato dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro, invece il sostituto del belga è stato individuato in Giacomo Raspadori. Al termine di una lunga e laboriosa trattativa con il Sassuolo, il club azzurro si è assicurato l’attaccante 22enne campione d’Europa. Infine Giovanni Simeone, prelevato dall’Hellas Verona, che sarà il nuovo vice-Osimhen e Alessio Zerbin, in prestito lo scorso anno a Frosinone. In uscita Giuseppe Ambrosino in prestito secco al Como in Serie B e Adam Ounas al Lille a titolo definitivo

Cala quindi il sipario sul mercato del Napoli, atteso ora esclusivamente dai tanti impegni in campionato ed in Champions League.