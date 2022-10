Spalletti a Mediaset: "Con i Rangers per dimostrare il DNA da vincenti. Forse ci saranno 5 cambi"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della sfida di Champions League contro i Glasgow Rangers.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della sfida di Champions League contro i Glasgow Rangers: "Dobbiamo pensare alla storia dei Rangers, ai calciatori, all'allenatore e alla qualità messa nel primo tempo contro il Liverpool. Alla fine del primo tempo potevano vincere 3-1. Di conseguenza si va a carpire che ci sono partite che prendono delle direzioni che non vorresti e poi subisci. Poi, però, la partita successiva è tutta un'altra cosa. Noi entreremo in campo per mettere tutte le nostre qualità, altrimenti dimostreremmo di non avere il DNA dei vincenti".

Vittoria in ottica primo posto? "Vincere sarebbe fondamentale, prensentarsi a Liverpool con 15 punti significherebbe aver fatto benissimo al di là del vantaggio dei gol che è un dato di fatto ma che non deve servire per farci avere un comportamento differente".

Battere il record delle 11 vittorie consecutive del Napoli di Maradona? "Ora potrebbe esssere qualcosa in più, ma noi dobbiamo essere stimolati a dare il massimo ogni volta che entriamo in campo con la nostra maglia. Qualsiasi sia la posizione in classifica e l'avversario. Non ci sono maglie per le partite facili o difficili, abbiamo solo una maglia del Napoli che è quella azzurra".

Che stagione state facendo? "Siamo abbastanza tranquilli di quello che stiamo facendo. Al di là dei risultati e dei titoli che ci danno sappiamo che stiamo dando tutto quello che abbiamo. Dobbiamo solo continuare così e essere orgogliosi di vestire una maglia storica e così importante. Dobbiamo essere stimolati anche per i tifosi che vogliono continuare a vederci vincere. Noi dobbiamo essere lì ad accontentarli".

Simeone tra i tolari? "Ci saranno dei cambi, non so se 3-4. Potremmo cambiarne anche 5, ma non lo so perché la formazione la daremo domani".