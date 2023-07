UFFICIALE - Di Lorenzo rinnova fino al 2029, l'annuncio di ADL sul palco a Dimaro

Alla fine della presentazione della squadra è stato annunciato anche il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo.

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

Alla fine della presentazione della squadra è stato annunciato anche il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. ADL ed Edo DL sono entrati con la Coppa. Il presidente s'è goduto i cori in suo onore e poi ha annunciato il rinnovo fino al 2029: "Ringrazio innanzitutto i nostri tifosi che sono venuti davvero così rumorosi, per onorare questa maglia che è la nostra pelle. E vi voglio dare una notizia. Non date mai ascolto ai media. Noi stiamo lavorando per voi, per esempio, vieni qui: il nostro capitano ha rinnovato fino al 2029".