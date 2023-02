UFFICIALE - I convocati per lo Spezia: Spalletti col gruppo al completo

Nessun assente all'appello per la trasferta di La Spezia. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il lunch match di domani.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun assente all'appello per la trasferta di La Spezia. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il lunch match di domani e potrà contare sul gruppo al completo. Presenti anche Ndombele, che in settimana aveva saltato un allenamento per influenza, così come Lobotka, Zielinski e Rrahmani che due giorni fa avevano lavorato a parte. Di seguito l'elenco completo.