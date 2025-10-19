Arriva la prima vittoria: Napoli Basket sbanca Treviso! Bolton e Flagg trascinano gli azzurri

Dopo una gara intensa e combattuta, il Napoli Basket conquista la prima vittoria stagionale superando in trasferta la Nutribullet Treviso 86-79. Gli azzurri, dopo un avvio equilibrato, hanno preso il controllo del match mostrando solidità, ritmo e determinazione. A trascinare gli azzurri il duo statunitense Flagg-Bolton, autori di 18 punti a testa. Da sottolineare anche i 13 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Nazareth Mitrou-Long. Una prestazione convincente che regala fiducia e rilancia la squadra di coach Magro in campionato, ora al 12esimo posto.

NUTRIBULLET: Ragland 14 (4/9, 1/3), Abdur-Rahkman 9 (3/3, 0/2), Torresani (0/1 da 2), Miaschi 10 (2/2, 1/4), Pinkins 13 (4/11da 2), Bedin NE, Chillo 4 (1/3 da 3), Guidolin NE, Stephens 12 (6/7 da 2), Pellegrino (0/1 da 2), Olisevicius 17 (3/9, 2/6), Spinazzè. All.: Rossi

NAPOLI: Flagg 18 (9/13, 0/3), Mitrou-Long 12 (3/5, 1/5), El-Amin 11 (3/5, 1/3), Croswell 10 (5/7 da 2), Faggian, Saccoccia NE, Gloria NE, Treier (0/1, 0/2), Gentile 6 (0/1, 2/2), Simms 10 (2/2, 2/3), Caruso (0/2 da 2), Bolton 18 (6/12, 1/2). All.: Magro