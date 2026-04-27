Il Basket Napoli su Radio Tutto Napoli! Dalle 20 c'è "Tutto Basket Napoli"
Prosegue la lunga giornata, partita alle 8, su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli. Come ogni lunedì ci sarà spazio anche per un settimo format, dalle 20 alle 21, per raccontarvi tutto del basket della nostra città. Ogni lunedì dalle 20 c'è l'appuntamento con "Tutto basket Napoli" con l'analisi di Smallball 081 di Fabio Esposito ed Elio De Falco insieme a grandi ospiti. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
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