Napoli Basket, Rizzetta: "Deluso per i playoff. Faremo richiesta per disputare l'Eurocup"

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Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì presso la Sala Stampa dell’Alcott Arena, la Conferenza Stampa di fine stagione del Presidente della Guerri Napoli Matt Rizzetta. Presente anche Rosario Procino Managing Director e Head of Europe Underdog Global Partners.

Queste le Dichiarazioni del Presidente Rizzetta riportate sul sito ufficiale: "Ringrazio tutti i numerosi presenti quest’oggi. Ci tenevo ad incontrare tutti i giornalisti a fine stagione. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il traguardo playoff, uno dei nostri obiettivi stagionali. È difficile decifrare questa stagione. Ci sono state cose positive ed altre meno. Volevamo regalare alla piazza il ritorno ai playoff. Stiamo cercando di imparare e migliorare da tutto quello che è successo quest’anno. James Laughlin e lo staff sono già al lavoro per il roster del prossimo anno. Sono molto ottimista ed entusiasta in vista del futuro. Crediamo molto nel lavoro di James Laughlin, anche per lui è stato un anno di transizione in una realtà diversa. Siamo sicuri che sarà in grado di gestire il mercato italiano. Abbiamo uno dei coach più acclamati d’Europa, Jasmin Repesa, che ci aiuterà anche con la sua grande esperienza e conoscenza. Mi aspetto sinergia e collaborazione tra il tecnico e il General Manager. Il Napoli Basket 2026-2027 non potrà assolutamente fallire i propri obiettivi. Stiamo lavorando duramente con il Comune di Napoli anche per il Palazzetto. Nelle prossime conferenze ci sarà l’occasione di approfondire l’argomento. Quest’anno abbiamo provato a qualificarci per le competizioni europee.

Siamo intenzionati fortemente a proporci per ottenere una wild card per tornare in Europa, in Eurocup. Il nostro ingresso in società non è stato facilissimo. Abbiamo dovuto affrontare questione extrasportive che hanno complicato la nostra gestione. Questo non deve essere un alibi. Vogliamo portare questa piazza in alto. Abbiamo scelto Coach Repesa per i suoi grandissimi risultati da allenatore e per la sua esperienza in Europa. Vogliamo cercare di sfruttare la sua competenza in ogni modo possibile. Abbiamo puntato su figure italiane importanti come Totè. Seguiamo 5-6 profili di altissimo livello per la prossima stagione. Vedrete un gruppo di giocatori italiani che saranno sicuramente all’altezza. Rinforzeremo l’area scouting, sono sicuro che potrà aiutarci molto per la prossima stagione. Se riusciremo ad andare in Europa, allargheremo sicuramente il roster, scegliendo 13-14 giocatori. L’anno prossimo mi aspetto un campionato molto aperto, con lo spiraglio di poter entrare tra i top-team. Bisogna essere realisti ma anche coltivare le giuste ambizioni. Il nostro impegno economico resterà sempre importante, cosi come lo è stato quest’anno. Voglio guardare avanti pensando sempre al bene della piazza. Siamo qui per costruire e cercare di fare un pezzettino di storia del basket qui a Napoli. Siamo in ottimi rapporti con i vertici di EuroLeague, ospiteremo qui a Napoli il Ceo. Noi ci faremo trovare pronti per ogni possibile scenario internazionale."

Dichiarazioni di Rosario Procino, Managing Director & Head of Europe di UGP: "Non possiamo pensare di crescere dal punto di vista sportivo se non cresce anche il club. Siamo pronti per strutturarci meglio anche su quest’ambito. Abbiamo tante iniziative pronte per coinvolgere anche la città in tutte le sue sfumature. Se dovessimo giocare in Europa, come ci auspichiamo, ci sarà una visibilità ancora più ampia. Vogliamo continuare a lavorare con i partner che ci hanno affiancato quest’anno e coinvolgere sempre più aziende. Stiamo lavorando molto sul settore giovanile, incentivando l’operato sul territorio."