Ufficiale Guerri Napoli, altro super colpo: fatta per Assane Sankare

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Ultime basket Napoli, altro colpo per la Guerri Napoli

La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato con un accordo pluriennale l’atleta Assane Sankare. L’atleta, nato in Senegal il 10 aprile 2007, di nazionalità Italiana, è un’ala di 204 centimetri che unisce, al grande atletismo, un’ottima capacità di palleggio e un buon tiro dalla lunga distanza.

Prodotto del settore giovanile di Ferrara, dove svolge tutta la trafila delle squadre juniores, debuttando anche in prima squadra in B Interregionale, nel 2023-2024 è assoluto protagonista dell’Adidas Next Gen Tournament di Eurolega, prestigioso trofeo internazionale, realizzando 14.8 punti per partita e 11 rimbalzi per gara, aggiungendo 1.5 stoppate alle sue statistiche.

Nel 2024-2025 si trasferisce a Rimini, in Serie A2, giocando con Il Basket Sant’Arcangelo di Romagna nel Campionato Under 19, realizzando oltre 22 punti di media per partita. Nell’ultima stagione Sankare è tra i protagonisti dell’ottimo campionato della Rinascita Basket Rimini, concludendo la regular season con 4 punti e 4.1 rimbalzi per gara, mentre nei playoff chiude a 9.4 punti di media e 7.8 rimbalzi, decisivo nel raggiungimento della Finale promozione della sua squadra. Nella post-season Sankare realizza il suo record di punti, segnando 27 in trasferta a Pesaro e, successivamente, prende 15 rimbalzi, suo primato personale, nella vittoria in gara 1 di semifinale contro Cividale, mettendo una doppia-doppia da 14 e 15.