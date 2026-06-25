Il Napoli Basket non si ferma più: annunciato il terzo colpo di mercato
La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato il giocatore Andrej Jakimovski. L'atleta, classe 2001, è un’ala di 201 centimetri, nato a Kriva Palanka, in Macedonia Del Nord, ma di nazionalità sportiva italiana.
Dopo un’esperienza nel settore giovanile della Reyer Venezia, debutta in Italia con Torino, nel Campionato di Serie A2 nella stagione 2019-2020, prima di iniziare il suo percorso in NCAA giocando, dal 2020 al 2024, con i Washington State Cougars, 9.3 punti di media e 5.8 rimbalzi nella sua ultima stagione. Nel 2024-2025 gioca con i Colorado Buffaloes, disputando un torneo da 9.9 punti e 4.9 rimbalzi.
Nell’ultima stagione, 2025-2026, torna in Italia giocando con la Dolomiti Energia Trentino, debuttando in LBA ed in Eurocup. Nel massimo campionato Italiano Jakimovski chiude con 9.3 punti di media e 4.6 rimbalzi, conquistando con Trento l’accesso ai playoff. Disputa anche un’ottima Eurocup, 10.8 punti di media e 6.1 rimbalzi, con un high score di 30 punti nella vittoria in trasferta su Bourg en Bresse, futuri vincitori della Competizione.
Il nuovo giocatore azzurro è protagonista anche con la maglia della Macedonia del Nord. Dopo tutta la trafila delle nazionali giovanili, ha debuttato con la selezione maggiore disputando le qualificazioni agli Europei ad ai Mondiali.
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