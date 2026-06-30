Napoli Basket, sorteggio EuroCup l'8 luglio: regole, fasce e possibili avversarie

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EuroCup, l'8 luglio il sorteggio col Napoli Basket: procedura e criteri.

Il cammino del Napoli Basket verso la stagione 2026-27 di BKT EuroCup prenderà ufficialmente il via mercoledì 8 luglio con il sorteggio dei gironi, in programma a Barcellona, in Spagna, a partire dalle ore 12:45. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su EuroLeague.TV, la piattaforma OTT ufficiale di Euroleague Basketball. I tifosi residenti nei Paesi in cui il servizio non è disponibile potranno seguire il sorteggio attraverso il link dedicato.

Criteri e procedura del sorteggio

Il sorteggio si svolgerà sulla base delle fasce di merito (seeds). Le 32 squadre partecipanti saranno suddivise in otto fasce da quattro squadre ciascuna, secondo il Club Ranking stilato da Euroleague Basketball. La graduatoria tiene conto dei risultati ottenuti nelle competizioni organizzate da Euroleague Basketball nell'arco delle ultime tre stagioni. Ogni club riceve 2 punti per ogni vittoria e 1 punto per ogni pareggio o sconfitta a partire dalla Regular Season. A questi si aggiungono i seguenti bonus:

2 punti per il raggiungimento degli ottavi di finale (Last 16);

2 punti per l'accesso ai quarti di finale (Last 8);

1 punto per la qualificazione alle semifinali (Last 4);

1 punto per l'approdo alla Finale.

Il Club Ranking è dato dalla somma dei coefficienti maturati dai club nelle ultime tre stagioni. Ogni anno vengono inoltre considerati i risultati della squadra con il rendimento peggiore di ciascun campionato nazionale, che contribuiscono a determinare la posizione minima che un club di quella nazione potrà occupare nel sorteggio. In caso di parità tra due o più squadre nel Club Ranking, il primo criterio sarà il numero complessivo di vittorie ottenute nel triennio. Se la parità dovesse persistere, si terrà conto del piazzamento finale nella precedente stagione di EuroLeague e, se necessario, di EuroCup. In ulteriore subordine farà fede la classifica finale del campionato nazionale (playoff inclusi). Qualora fosse ancora necessario, la posizione verrà determinata mediante sorteggio. I campioni in carica e le prime tre squadre del Club Ranking qualificate alla Regular Season saranno inseriti nella Fascia 1. Le successive quattro squadre andranno in Fascia 2, e così via fino al completamento delle otto fasce.

Restrizioni del sorteggio

Durante la composizione dei gironi sarà applicata la seguente regola: Due squadre appartenenti allo stesso campionato nazionale non potranno essere inserite nello stesso girone di Regular Season, salvo il caso in cui siano presenti più di quattro rappresentanti della medesima nazione. In questa eventualità, il sorteggio cercherà comunque di distribuire in modo equilibrato le squadre nei due gironi fino a quando ciò sarà materialmente possibile.

Procedura di composizione dei gironi

Le squadre saranno estratte una alla volta dall'urna della rispettiva fascia, iniziando dalla Fascia 1 e proseguendo fino alla Fascia 8, fino all'assegnazione di tutte le 32 partecipanti. A ogni nuova estrazione l'urna verrà svuotata e riempita esclusivamente con le squadre appartenenti alla fascia interessata, sempre nel rispetto delle limitazioni previste. Poiché due squadre della stessa nazione non possono essere inserite nello stesso girone, dall'urna verranno selezionati esclusivamente club provenienti da Paesi diversi rispetto a quelli già assegnati a quel girone. Nel caso in cui siano presenti cinque squadre della stessa nazione, tale vincolo verrà mantenuto finché sarà possibile. Qualora necessario per rispettare le restrizioni, una squadra potrà essere inserita direttamente in un determinato girone. Questa procedura è stata studiata per eliminare qualsiasi possibilità di blocco durante il sorteggio.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1

Cosea JL Bourg-en-Bresse

AS Monaco

Le Mans Sarthe Basket

Turk Telekom Ankara

Fascia 2

Hapoel Midtown Jerusalem

U-BT Cluj-Napoca

Bahcesehir College Istanbul

Tofas Bursa

Fascia 3

Kids&Us Manresa

La Laguna Tenerife

Recoletas Salud San Pablo Burgos

Buducnost Voli Podgorica

Fascia 4

Umana Reyer Venezia

Cedevita Olimpija Ljubljana

Dolomiti Energia Trento

Ratiopharm Ulm

Fascia 5

Baglietto Derthona Tortona

Napoli Basketball

Maxima Roma

Roma Basketball

Fascia 6

Aris Thessaloniki Betsson

Lietkabelis Panevezys

Neptunas Klaipeda

Siauliai Basketball

Fascia 7

PAOK Thessaloniki

London Lions

Niners Chemnitz

Rostock Seawolves

Fascia 8

Skyliners Frankfurt

Slask Wroclaw

Balkan Botevgrad

Riga Zelli