Napoli Basket, il progetto di Rizzetta: "Mercato ambizioso. Nuovo palazzetto? A buon punto”

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Rizzetta rilancia il Napoli Basket: mercato, nuovo palazzetto e ambizioni europee per il futuro.

Il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli illustrando i progetti della società per il futuro. Dal mercato alla crescita del club, passando per il nuovo palazzetto e l'idea di una polisportiva, il numero uno azzurro ha ribadito l'ambizione di costruire una realtà sempre più competitiva. Rizzetta si è detto soddisfatto delle operazioni concluse finora, sottolineando l'arrivo di Andrej Jakimovski dopo gli innesti di Seljaas e Spissu e spiegando che la strategia è quella di puntare su un nucleo solido di giocatori italiani, senza rinunciare a profili internazionali di qualità: "Abbiamo già tesserato sei italiani di livello, credo che arriverà, speriamo che arriverà un altro anche lui di livello".

Nuovo palazzetto e polisportiva: il progetto di Rizzetta per il futuro

Tra i temi affrontati anche quello del nuovo impianto, considerato una priorità dalla proprietà fin dall'acquisizione del club. Rizzetta ha confermato che i lavori sul progetto procedono insieme al Comune e ad alcuni investitori privati, con l'intenzione di riqualificare l'area del Mario Argento a Fuorigrotta e realizzare una struttura moderna, già oggetto di un primo rendering: “Siamo ad un buon punto insieme al comune, insieme anche a qualche imprenditore privato per allargare il terreno che abbiamo a disposizione grazie al comune. Siamo ad un buon punto insieme al comune, insieme anche a qualche imprenditore privato per allargare il terreno che abbiamo a disposizione grazie al comune”.

Il presidente ha poi ribadito la volontà di creare una polisportiva capace di riunire diverse realtà sportive cittadine, confermando l'interesse per il Napoli femminile: "Stiamo agli ultimissimi dettagli cercando di ufficializzarlo a breve e quello sarebbe la nostra prossima mossa con questa visione di una polisportiva”. Infine, ha parlato del crescente interesse degli investitori americani verso lo sport italiano, spiegando che il suo obiettivo resta quello di portare il Napoli Basket ai vertici nazionali ed europei:"Nel giro di qualche anno il traguardo, l’obiettivo è sempre di trovarci sul tetto di Europa”.