Il Napoli Basket vince la sua prima in casa! Agganciata Reggio Emilia

vedi letture

Il Napoli Basket vince alla quarta giornata la sua prima gara casalinga con una prestazione intensa, battendo 95-87 Reggio Emilia. Alla Alcott Arena, gli azzurri, trascinati da uno straordinario Flagg (9 punti già nel primo quarto) e da Mitrou-Long, ribaltano un avvio complicato e chiudono avanti all’intervallo 42-38 grazie a una maggiore precisione dall’arco e a un’ottima difesa nel pitturato.

Nel secondo tempo la squadra di Magro allunga fino al +11, ma Reggio reagisce con Barford e Cheatham, che riaprono i giochi nel finale. Decisivi, però, i colpi di Bolton e la tripla pesantissima di Mitrou-Long che spegne le speranze avversarie e regala a Napoli un successo importante, maturato con carattere e qualità. Con questo successo i ragazzi di coach Macro agganciano gli emiliani in classifica, portandosi al 7° posto con 4 punti.