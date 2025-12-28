La Guerri Napoli splende davanti al suo pubblico: gran vittoria contro Cantù

La Guerri Napoli porta a casa una vittoria di importanza cruciale. Adesso la strada è in discesa per un posto alle Final-8 di Torino.

Una Guerri Napoli sontuosa, mordente, matura e convincente porta a casa due punti preziosissimi nel match post-natalizio contro l'Acqua San Bernardo Cantù. Prestazione di totale riscatto da parte di Naz Mitrou Long, più che in ombra domenica scorsa a Venezia: chiude la super serata con 20 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, nonostante la febbre da influenza che ne avrebbe potuto limitare l'impiego.

1 QUARTO

Cantù parte forte con un parziale di 9-0 ispirato da Moraschini che due volte di fila ruba palla a Simms e vola a canestro; Napoli un po' contratta nei primi possessi, saranno Mitrou Long e Simms a sciogliere il ghiaccio con i primi punti a referto. Sneed sembra in serata di grazia dall'arco, tuttavia arrivano presto i due falli sia di Ballo che di Gyliard e Brienza è costretto a rotazioni forzate. Molto positivo l'impatto di El Amin, autore di piccole giocate importanti per ricucire lo strappo. 21 pari alla prima sirena

2 QUARTO

A due minuti dall'inizio del secondo periodo Grant Basile si appende al ferro e provoca la rottura dell'anello: il match sarà fermo per circa 40 minuti per provvedere alla sostituzione del canestro sfortunato. La pausa lunghissima fa bene ai ragazzi di Magro, tornati in campo con più aggressività difensiva e lucidità nella gestione dei possessi. Bolton e Naz fanno emergere tutti i limiti del back-court canturino nella tenuta degli 1 vs 1, Erick Green con qualche piazzato dalla media ricorda al pubblico partenopeo il suo pedigree. Parzialone di 30-19 in chiusura di periodo, il primo tempo termina 51-40.

3 QUARTO

Cantù è ombra di se stessa. Difficoltà sotto le plance, difficoltà a trovare buone soluzioni perimetrali. Napoli gira in dieci e trova cose positive anche da Faggian e Caruso; intanto Crosswell e Simms fanno la voce grossa sotto canestro contro Ajayi. Entra bene Treier, Flagg non brilla ma è solido (anch'egli, come Naz, colpito da influenza). Si chiude 72-57 prima dell'ultima pausa.

4 QUARTO

Gestione energica. La Guerri non preme sull'acceleratore ma al contempo non rinuncia a sfogate offensive per respingere il tentativo di rientro di Cantù. Gyliard arrotonda il tabellino personale in pieno garbage time, Bortolani fa altrettanto, Ajayi continua la serata da incubo e Sneed si è fermato con la testa al primo quarto. In casa Napoli Naz prova a raggiungere la tripla doppia ma si ferma a quota 7 rimbalzi, Bolton gira il coltello nella piaga con le entrate finali. 98 - 86 alla sirena finale, una serata molto gradevole per l'Alcott Arena in sold-out.

SITUAZIONE CLASSIFICA

Brescia 22, Bologna 20* (ancora da giocare vs Trieste), Venezia 18, Tortona 18, Milano 16* (ancora da giocare vs Cremona), Trapani 15, Trieste 12 (ancora da giocare vs Bologna), Napoli 12, Cremona 10 (ancora da giocare vs Milano), Udine 10, Trento 10, Varese 10, Sassari 10, Cantù 6, Reggiana 6, Treviso 4.

Napoli, dunque, è salda all'ottavo posto con 12 punti, a pari merito con Trieste settima per scontro diretto vinto.

TABELLINI

N: Mitrou Long 20, Bolton 17, Simms 16, Crosswell 14, El Amin 10, Caruso 6, Flagg 6, Treier 5, Faggian 4.

C: Bortolani 16, Moraschini 15, Gyliard 14, Sneed 12, Green 11, Basile 8, Ajayi 6, Ballo 4.

MVP: Naz Mitrou Long