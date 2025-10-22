Ufficiale Napoli Basket, info sui biglietti in vista di Reggio Emilia: la nota del club

Napoli Basket informa che, come già accaduto in occasione della prima partita casalinga contro Trieste, da questa stagione sportiva, è entrato in vigore un nuovo protocollo per gli incontri di pallacanestro, che prevede l’obbligo del biglietto nominale. Pertanto, al momento dell’acquisto sarà necessario indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza.

Sarà possibile effettuare il cambio nominativo solo per i biglietti singoli direttamente sul sito Vivaticket, nella sezione dedicata all’evento gara. Per i titolari di abbonamento, al momento non è prevista la possibilità di cambiare intestatario. Non sarà dunque più consentito il cambio nominativo tramite delega scritta e presentazione del documento d’identità all’ingresso. Si tratta di una misura imposta dal Ministero dell’Interno, e non di una decisione del Club.

Ricordiamo inoltre che sono ancora in vendita i biglietti per la gara di domenica 26 ottobre alle ore 17:30 contro la UnaHotels Reggio Emilia, in programma alla Alcott Arena. Le tessere abbonamento potranno essere ritirate Mercoledì 22 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e Domenica 26 ottobre, prima della gara.