Napoli Basket-Trapani, biglietti in vendita da oggi: prezzi e dettagli
Napoli Basket informa che da oggi alle ore 19:00 sono in vendita i biglietti per la partita in programma mercoledì 5 novembre alle ore 20:45 alla Alcott Arena, contro Trapani Shark. I ticket potranno essere acquistati sul sito Vivaticket e presso tutte le ricevitorie del circuito.
Si ricorda che per questa stagione sportiva, al momento dell’acquisto, è necessario indicare oltre al nome e cognome, anche la data di nascita ed il luogo di residenza. Il cambio nominativo per i singoli biglietti è possibile esclusivamente attraverso il sito Vivaticket.
Questi i prezzi ed i settori in vendita:
Tribuna Centrale Terracina "Generazione Vincente": €45, ridotto €40
Tribuna Laterale Terracina Ovest "Facile Rent": €35, ridotto €30
Tribuna Laterale Terracina Est “1Attimo in Forma”: €35, ridotto €30
Tribuna Centrale Argento "Fruit Village": €45, ridotto €40
Tribuna Laterale Argento Est “A2A": €35, ridotto €30
Tribuna Laterale Argento Ovest “Acqua Vera”: €35, ridotto €30
Curva Est/Ovest: €20, ridotto €15
Gradinata Terracina "Unitiva": €15, ridotto €10
Gradinata Argento: €15, ridotto €10
Il biglietto ridotto è valido per gli Under25, gli Over65 ed Invalidi (richiesta a biglietteria@napolibasketball.com). Si ricorda che per questa tipologia di ticket non è previsto il cambio nominativo. È previsto ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni.
