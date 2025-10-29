Ufficiale Napoli Basket-Trapani, biglietti in vendita da oggi: prezzi e dettagli

Napoli Basket informa che da oggi alle ore 19:00 sono in vendita i biglietti per la partita in programma mercoledì 5 novembre alle ore 20:45 alla Alcott Arena, contro Trapani Shark. I ticket potranno essere acquistati sul sito Vivaticket e presso tutte le ricevitorie del circuito.

Si ricorda che per questa stagione sportiva, al momento dell’acquisto, è necessario indicare oltre al nome e cognome, anche la data di nascita ed il luogo di residenza. Il cambio nominativo per i singoli biglietti è possibile esclusivamente attraverso il sito Vivaticket.

Questi i prezzi ed i settori in vendita:

Tribuna Centrale Terracina "Generazione Vincente": €45, ridotto €40

Tribuna Laterale Terracina Ovest "Facile Rent": €35, ridotto €30

Tribuna Laterale Terracina Est “1Attimo in Forma”: €35, ridotto €30

Tribuna Centrale Argento "Fruit Village": €45, ridotto €40

Tribuna Laterale Argento Est “A2A": €35, ridotto €30

Tribuna Laterale Argento Ovest “Acqua Vera”: €35, ridotto €30

Curva Est/Ovest: €20, ridotto €15

Gradinata Terracina "Unitiva": €15, ridotto €10

Gradinata Argento: €15, ridotto €10

Il biglietto ridotto è valido per gli Under25, gli Over65 ed Invalidi (richiesta a biglietteria@napolibasketball.com). Si ricorda che per questa tipologia di ticket non è previsto il cambio nominativo. È previsto ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni.