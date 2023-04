Ag. Osimhen in esclusiva alla 'DS', dalle 22.40 focus di mercato con Venerato

In primo piano il big match Napoli-Milan con collegamenti dallo stadio Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera alle 22.40 va in onda su RAI 2 la 'Domenica Sportiva'. In primo piano il big match Napoli-Milan con collegamenti dallo stadio Maradona. Focus mercato di Ciro Venerato con un servizio di mercato su Napoli e Milan. In diretta esclusiva anche l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda.