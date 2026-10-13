Allegri si affida al doppio 9: dentro Lucca per Rafa Marin. Spazio anche a Lobotka

Allegri si affida al doppio 9: dentro Lucca per Rafa Marin. Spazio anche a LobotkaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:29Brevi
di Davide Baratto

Sul risultato di 2-1 in svantaggio, Massimiliano Allegri si affida al doppio centravanti quando si è arrivati al minuto 72'. Entra Lorenzo Lucca al posto di Rafa Marin, l'attaccante italiano va ad ad affiancare Hojlund, presumibilmente in un 4-4-2. Spazio anche a Lobotka per Gilmour.