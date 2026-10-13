Profondo giallo per il Napoli, chi salvi tra gli azzurri? Vota qui il sondaggio

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Il Napoli viene annichilito dal Villareal dopo aver approcciato bene ma Matteo Politano regala letteralmente l’1-1 ed il Villareal prende in mano la gara, segnando due gol in due minuti. Nella ripresa il Napoli non reagisce, il Villareal gestisce e nel finale segna anche il 3-1.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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Copertina LiveAllegri in conferenza: "Villarreal l'opposto del Frosinone. McTominay? Sta meglio. Milinkovic titolare. Su Lucca..." di Davide Baratto
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