Profondo giallo per il Napoli, chi salvi tra gli azzurri? Vota qui il sondaggio

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© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 23:00Brevi
di Daniele Rodia

Il Napoli viene annichilito dal Villareal dopo aver approcciato bene ma Matteo Politano regala letteralmente l’1-1 ed il Villareal prende in mano la gara, segnando due gol in due minuti. Nella ripresa il Napoli non reagisce, il Villareal gestisce e nel finale segna anche il 3-1.

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