Ecco le prime mosse di Allegri: triplo cambio, dentro Neres, Lang e Spinazzola
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Arrivano le prime mosse di Massimiliano Allegri quando si è arrivati all'ora di gioco. Escono Giovane, Politano e McTominay, spazio a Lang, Spinazzola e David Neres. Il Napoli è ancora in svantaggio 2-1 contro il Villarreal.
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