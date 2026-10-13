Ecco le prime mosse di Allegri: triplo cambio, dentro Neres, Lang e Spinazzola

Ecco le prime mosse di Allegri: triplo cambio, dentro Neres, Lang e SpinazzolaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:19Brevi
di Davide Baratto

Arrivano le prime mosse di Massimiliano Allegri quando si è arrivati all'ora di gioco. Escono Giovane, Politano e McTominay, spazio a Lang, Spinazzola e David Neres. Il Napoli è ancora in svantaggio 2-1 contro il Villarreal.