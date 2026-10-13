Napoli subito in vantaggio! Schema da corner, la sblocca Rrahmani

Napoli subito in vantaggio! Schema da corner, la sblocca RrahmaniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:10Brevi
di Davide Baratto

Il Napoli passa subito in vantaggio al minuto 8 del match contro il Villarreal. Schema da calcio d'angolo dalla sinistra che libera Gilmour al cross: lo scozzese la pennella sulla testa di Amir Rrahmani che trova la traversa al primo tentativo, ma sulla respinta lo stesso kosovaro la ribadisce in gol.