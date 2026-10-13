Clamoroso errore di Politano: il Villarreal pareggia il Napoli

Clamoroso errore di Politano: il Villarreal pareggia il NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:24Brevi
di Davide Baratto

Clamoroso errore di Politano: il numero 21 azzurro sbaglia la misura del retropassaggio per Milinkovic-Savic, che viene anticipato da Mikautadze il quale deve solo depositare in rete a porta vuota. Al minuto 23 il Villarreal pareggia il Napoli.