Uno-due letale del Villarreal: il Napoli passa in svantaggio

Uno-due letale del Villarreal: il Napoli passa in svantaggioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:27Brevi
di Davide Baratto

Uno-due letale del Villarreal. Dopo il pareggio di Mikautadze sul clamoroso errore di Politano, i padroni di casa passano in vantaggio: recupero palla alto e Mourino scarica un destro potente e preciso da fuori area. Imprendibile per Milinkovic-Savic. Il Napoli è sotto al 26'.