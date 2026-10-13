Uno-due letale del Villarreal: il Napoli passa in svantaggio
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Uno-due letale del Villarreal. Dopo il pareggio di Mikautadze sul clamoroso errore di Politano, i padroni di casa passano in vantaggio: recupero palla alto e Mourino scarica un destro potente e preciso da fuori area. Imprendibile per Milinkovic-Savic. Il Napoli è sotto al 26'.
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