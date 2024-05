Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: da Cagliari-Lecce a Roma-Juve

Sono numerosi gli appuntamenti in questa domenica 5 maggio 2024. La Serie A parte con la sfida salvezza tra Cagliari-Lecce e chiude con Roma-Juventus

Sono numerosi gli appuntamenti in questa domenica 5 maggio 2024. La Serie A parte alle 12.30 con la sfida salvezza tra Cagliari e Lecce. In campo anche Verona-Fiorentina (ore 15.00), Empoli-Frosinone (ore 15.00), Milan-Genoa (ore 18.00) e lo scontro per la Champions tra Roma e Juventus (ore 20.45). Ma non solo: si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono tanti gli appuntamenti internazionali.

CALCIO IN TV OGGI E STASERA - DOMENICA 5 MAGGIO

11.00 Fiorentina-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Levante-Real Sociedad (Liga femminile) - DAZN

12.15 PSV-Sparta (Eredivisie) - MOLA

12.30 Cagliari-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

14.00 Osasuna-Betis (Liga) - DAZN

14.30 Volendam-Ajax (Eredivisie) - MOLA

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Verona-Fiorentina (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Empoli-Frosinone (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

15.00 Modena-Como (Serie B) - DAZN e SKY SPORT ARENA

15.00 Palermo-Ascoli (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

15.00 Sampdoria-Reggiana (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

15.00 Venezia-Feralpisalò (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

15.00 Parma-Cremonese (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

15.00 Cosenza-Spezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

15.00 Cittadella-Bari (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 256)

15.00 Brescia-Lecco (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 257)

15.00 Pisa-Sudtirol (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 258)

15.00 Ternana-Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 259)

15.00 Brighton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO

15.00 Genoa-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Bologna-Atalanta (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.15 Manchester City-Arsenal (Women's Super League) - DAZN

16.15 Celta-Villarreal (Liga) - DAZN

16.45 AZ-Twente (Eredivisie) - MOLA

17.30 Liverpool-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

17.30 Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

17.30 Mantova-Cesena (Supercoppa Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.00 Milan-Genoa (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Valencia-Alaves (Liga) - DAZN

20.00 Feyenoord-Zwolle (Eredivisie) - MOLA

20.30 Estudiantes-Velez Sarsfield (Finale campionato argentino) - SPORTITALIA

20.30 Madrid-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN

20.45 Roma-Juventus (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Siviglia-Granada (Liga) - DAZN

21.00 Rayo Vallecano-Almeria (Liga) - DAZN

21.30 Famalicão-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

22.00 New York City-Colorado Rapids (MLS) - APPLE TV