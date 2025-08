Focus mercato alla DS: Venerato parlerà di Raspadori, Juanlu, Miretti, Gutierrez e dell'ala

Stasera alle 23.21 su Rai Due ritorna la 'Domenica Sportiva Estate' condotta da Sabrina Gandolfi e curata da Alda Angrisani. Focus sul Napoli con collegamento con Castel di Sangro dopo Napoli-Brest. Poi come sempre collegato in diretta l'esperto di mercato Ciro Venerato con le ultime news sul Napoli. In primissimo piano Raspadori, Juanlu, Miretti e Gutierrez. Più altre notizie su esterno offensivo dopo il mancato arrivo di Ndoye.

