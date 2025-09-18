Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: non solo il Napoli, c'è tanta Champions ancora
Continuano le gare di Champions League, oggi in campo il Napoli ma non soltanto. La partita del'Etihad Stadium sarà visibile su Sky Sport Uno e su Now. Anche tutte le altre partite europee saranno visibili sui canali dell'emittente satellitare. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 18 settembre:
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Copenhagen-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Bruges-Monaco (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.00 Neom-Al Okhdood (Saudi League) - SOLOCALCIO
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Manchester City-Napoli (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Newcastle-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Eintracht-Francoforte-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Sporting-Kairat (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
