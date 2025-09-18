Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: non solo il Napoli, c'è tanta Champions ancora

Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: non solo il Napoli, c'è tanta Champions ancoraTuttoNapoli.net
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 07:00Brevi
di Pierpaolo Matrone

Continuano le gare di Champions League, oggi in campo il Napoli ma non soltanto. La partita del'Etihad Stadium sarà visibile su Sky Sport Uno e su Now. Anche tutte le altre partite europee saranno visibili sui canali dell'emittente satellitare. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 18 settembre:

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Copenhagen-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Bruges-Monaco (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.00 Neom-Al Okhdood (Saudi League) - SOLOCALCIO
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Manchester City-Napoli (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Newcastle-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Eintracht-Francoforte-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Sporting-Kairat (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW