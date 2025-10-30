Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 9ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 9ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo giovedì 30 ottobre si chiude la nona giornata di Serie A con i due posticipi: Cagliari-Sassuolo alle ore 18:30 e Pisa-Lazio alle 20:45. Si gioca anche in Saudi League e in Copa Sudamericana. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

18.30 Cagliari-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Al Ahli-Al Riyadh (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Pisa-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

23.00 Lanus-Universidad de Chile (Copa Sudamericana) - COMO TV