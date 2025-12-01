Coppa Italia, Napoli-Cagliari: ecco dove vederla in tv (in chiaro)

La sfida Napoli-Cagliari di Coppa Italia si giocherà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18:00 allo stadio “Stadio Diego Armando Maradona” di Napoli. La gara degli ottavi di finale sarà trasmessa in esclusiva da Italia 1, quindi visibile in chiaro per i tifosi del Napoli. Tutte le partite della Coppa Italia 2025/26 (inclusa Napoli-Cagliari) sono trasmesse in esclusiva da Mediaset.