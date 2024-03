Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il ritorno degli ottavi di Europa League e Conference

Termina oggi la tre giorni delle coppe europee con il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League.

TuttoNapoli.net

Termina oggi la tre giorni delle coppe europee con il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League. In campo quattro squadre italiane: la Roma, impegnata in Inghilterra contro il Brighton di De Zerbi dopo il 4-0 dell'andata, il Milan che affronterà a Praga lo Slavia, l'Atalanta in casa contro lo Sporting. Infine per la Conference League la Fiorentina giocherà al Franchi contro gli israeliani del Maccabi Haifa. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

18.45 Zona Europa - DAZN

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT

18.45 Slavia Praga-Milan (Europa League) - DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 253)

18.45 Fiorentina-Maccabi Haifa (Conference League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 255)

18.45 Rangers-Benfica (Europa League) - DAZN e SKY SPORT (canale 256)

18.45 Villarreal-Marsiglia (Europa League) - DAZN

18.45 West Ham-Friburgo (Europa League) - DAZN

21.00 Zona Europa - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT

21.00 Brighton-Roma (Europa League) - DAZN, TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Atalanta-Sporting (Europa League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 254)

21.00 Liverpool-Sparta Praga (Europa League) - DAZN

21.00 Bayer Leverkusen-Qarabag (Europa League) - DAZN