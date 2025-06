Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: la prima semifinale di Nations League

In questo mercoledì 4 giugno 2025 si entra nel vivo della Nations League con la Final Four. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera si gioca la prima semifinale tra i padroni di casa della Germania e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO

21.00 Germania-Portogallo (Semifinale Nations League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW