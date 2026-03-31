Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Mondiali, c'è Bosnia-Italia
In questo martedì 31 marzo vanno in scena le finali dei play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026: alle ore 20:45 giocherà l'Italia di Gennaro Gattuso in trasferta contro la Bosnia. In campo anche la Polonia di Zielinski contro la Svezia. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 31 MARZO
08.00 Camerun-Cina (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
11.10 Australia-Curaçao (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
15.00 Turchia-Italia Under 19 (Qualificazioni Europei) - VIVO AZZURRO TV
18.00 Norvegia-Svizzera (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Svezia-Italia Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2
20.45 Bosnia-Italia (Playoff Mondiali) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Playoff Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Svezia-Polonia (Playoff Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW
23.00 RD Congo-Giamaica (Playoff Mondiali) - DAZN e FIFA+
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