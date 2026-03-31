Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off Mondiali, c'è Bosnia-Italia

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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto
In questo martedì 31 marzo scende in campo la Nazionale italiana contro la Bosnia ed Erzegovina: orario e dove vederla in tv

In questo martedì 31 marzo vanno in scena le finali dei play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026: alle ore 20:45 giocherà l'Italia di Gennaro Gattuso in trasferta contro la Bosnia. In campo anche la Polonia di Zielinski contro la Svezia. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 31 MARZO

08.00 Camerun-Cina (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

11.10 Australia-Curaçao (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

15.00 Turchia-Italia Under 19 (Qualificazioni Europei) - VIVO AZZURRO TV

18.00 Norvegia-Svizzera (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Svezia-Italia Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2

20.45 Bosnia-Italia (Playoff Mondiali) - RAI 1

20.45 Diretta Gol Playoff Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Svezia-Polonia (Playoff Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW

23.00 RD Congo-Giamaica (Playoff Mondiali) - DAZN e FIFA+